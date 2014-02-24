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Улюкаева просят выпустить погулять

12 января 2017, четверг, 12:31 – ИА СОЧИ-24

Улюкаева просят выпустить погулять
Улюкаева просят выпустить погулять
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника.
Александр Шохин попросил суд разрешить Улюкаеву прогулки при сохранении режима домашнего ареста, а также общение с ограниченным кругом людей, сообщает Rambler News Service. Шохин полагает, что в его обращении нет "ничего избыточного". "Любой нормальный его (Улюкаева. – Прим. ред.) коллега, товарищ подписался бы под такой его просьбой. Мы же не влияем на решение суда, мы облегчаем процессуальные нормы, которые позволят ему в том числе самому защищаться", – добавил президент РСПП.Шохин также заявил, что готов поручиться за Улюкаева в его намерении сотрудничать со следствием. "Я даю гарантию... поскольку я его знаю, и не скроется – это главное, это личная характеристика", – подчеркнул он.Сообщалось, что 10 января суд оставил Улюкаева под домашним арестом до 15 апреля. Срок рассмотрения дела бывшего министра продлен до 15 мая текущего года.Напомним, Алексей Улюкаев, возглавлявший Минэкономразвития России, был задержан правоохранительными органами в ночь на 15 ноября 2016 года. По версии следствия, он вымогал у представителя компании "Роснефть" взятку в размере двух миллионов долларов за одобрение сделки по приобретению госпакета акций компании "Башнефть".В день задержания Улюкаев был отправлен под домашний арест на два месяца. Позже президент России Владимир Путин уволил его с должности министра экономического развития в связи с утратой доверия.Как писали Dni.Ru, ранее зампредседателя Следственного комитета России Игорь Краснов сообщил, что суд арестовал 15 объектов недвижимости, а также средства на сумму 564 миллиона рублей у бывшего министра Алексея Улюкаева. По данным СК, всего по громким уголовным делам в России арестовано имущество на сумму около 18 миллиардов рублей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 12:44
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В полицию Санкт-Петербурга обратился 41-летний водитель компании, занимающейся оптовыми продажами..»

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Назван автор доклада "о Трампе и путанах"

Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»

сегодня, 12:31
Улюкаева просят выпустить погулять

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника...»

сегодня, 12:01
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сегодня, 11:43
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Теплые носки, надетые перед тем как лечь в кровать, способны убить любовную страсть, но зато помогут крепко выспаться. К такому выводу пришла группа британских ученых во главе с Джеймсом Гудвином...»

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