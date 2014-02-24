ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."

8 апреля 2017, суббота, 22:58 – СОЧИ-24

В ночь на субботу, 8 апреля, в возрасте 81 года во сне умер поэт Анри Волохонский. Он стал известен благодаря стихотворению "Рай" ("Над небом голубым есть город золотой..."), написанному на музыку Владимира Вавилова, а позже исполненному музыкантами Алексеем Хвостенко и Борисом Гребенщиковым в кинокартине Сергея Соловьева "Асса". Композиция признана одной из лучших песен русского рока.

"Человек, который написал такую гениальную песню, должен остаться в
истории русской музыки навсегда. Лучше этой песни я в жизни не слышал и
не пел ничего", – цитирует Гребенщикова
ТАСС.
Стоит отметить, что в оригинале первая строчка стихотворения звучит как
"Над небом голубым...". Однако Гребенщиков ее исполнял как "Под небом голубым..."

Волохонский выступил автором большого количества
стихотворений, прозаических произведений и пьес – от
иронических миниатюр до поэм, в которых эпические и мифологические
мотивы подвергаются неожиданной обработке.
Поэт родился в 1936 году в Ленинграде. В 1973 году Волохонский
эмигрировал в Израиль, в конце 1980-х переехал в Германию. В эмиграции поэт также занимался литературным переводом. К
произведениям, над которыми он работал, относятся книга переложений из
Катулла, "Блеск" – извлечения из книги "Зогар", а также сборник
переведенных фрагментов из романа "Поминки по Финнегану" Джеймса Джойса.
Над небом голубым

Есть город золотой

С прозрачными воротами

И яркою стеной

А в городе том сад

Все травы да цветы

Гуляют там животные

Невиданной красы

Одно как рыжий огнегривый лев

Другое – вол, исполненный очей

Третье – золотой орел небесный

Чей там светел взор незабываемый

А в небе голубом

Горит одна звезда

Она твоя о Ангел мой

Она всегда твоя

Кто любит тот любим

Кто светел тот и свят

Пускай ведет звезда твоя

Дорогой в дивный сад

Тебя там встретят огнегривый лев

И синий вол исполненный очей

С ними золотой орел небесный

Чей так светел взор незабываемый

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 00:44
После катастрофы в Москве парализовано движение поездов

Движение белорусского направления парализовано из-за катастрофы. Между станциями "Фили" и "Кунцево" столкнулись два поезда, есть пострадавшие...»

вчера, 23:58
В Москве столкнулись поезд и электричка

На западе российской столицы произошло столкновение поезда и электрички. На место ЧП выехали экстренные службы...»

вчера, 22:58
Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."

В ночь на субботу, 8 апреля, в возрасте 81 года во сне умер поэт Анри Волохонский. Он стал известен благодаря стихотворению "Рай" ("Над небом голубым есть город золотой..."), написанному на музыку Владимира Вавилова, а позже исполненному музыкантами Алексеем Хвостенко и Борисом Гребенщиковым в кинокартине Сергея Соловьева "Асса". Композиция признана одной из лучших песен русского рока...»

вчера, 18:14
Захарова отреагировала на отмену визита Джонсона в Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отмену визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона..»

вчера, 16:45
Charlie Hebdo высмеял Трампа за атаку на Сирию

Известный сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента США Дональда Трампа. Глава государства стал объектом насмешек после ракетного удара по военной базе в Сирии...»

вчера, 15:43
Глава МИД Британии отменил визит в Россию

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменили поездку в Россию..»

вчера, 14:59
Внучка Трампа покорила милой песней на китайском (видео)

Внучка Трампа Арабелла спела для лидера Китая Си Цзиньпина и его жены. Ролик в Twitter опубликовала Иванка Трамп...»

вчера, 14:14
Космонавт Гречко целовал жене руки перед смертью

Дочь известного космонавта Георгия Гречко Ольга рассказала о последних минутах жизни летчика. По ее словам, герой скончался из-за хронических заболеваний...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 00:44
После катастрофы в Москве парализовано движение поездов

Движение белорусского направления парализовано из-за катастрофы. Между станциями "Фили" и "Кунцево" столкнулись два поезда, есть пострадавшие...»

вчера, 23:58
В Москве столкнулись поезд и электричка

На западе российской столицы произошло столкновение поезда и электрички. На место ЧП выехали экстренные службы...»

вчера, 22:58
Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."

В ночь на субботу, 8 апреля, в возрасте 81 года во сне умер поэт Анри Волохонский. Он стал известен благодаря стихотворению "Рай" ("Над небом голубым есть город золотой..."), написанному на музыку Владимира Вавилова, а позже исполненному музыкантами Алексеем Хвостенко и Борисом Гребенщиковым в кинокартине Сергея Соловьева "Асса". Композиция признана одной из лучших песен русского рока...»

вчера, 18:14
Захарова отреагировала на отмену визита Джонсона в Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отмену визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона..»

вчера, 16:45
Charlie Hebdo высмеял Трампа за атаку на Сирию

Известный сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента США Дональда Трампа. Глава государства стал объектом насмешек после ракетного удара по военной базе в Сирии...»

вчера, 15:43
Глава МИД Британии отменил визит в Россию

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменили поездку в Россию..»

вчера, 14:59
Внучка Трампа покорила милой песней на китайском (видео)

Внучка Трампа Арабелла спела для лидера Китая Си Цзиньпина и его жены. Ролик в Twitter опубликовала Иванка Трамп...»

вчера, 14:14
Космонавт Гречко целовал жене руки перед смертью

Дочь известного космонавта Георгия Гречко Ольга рассказала о последних минутах жизни летчика. По ее словам, герой скончался из-за хронических заболеваний...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.