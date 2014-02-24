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Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."
8 апреля 2017, суббота, 22:58 – СОЧИ-24
В ночь на субботу, 8 апреля, в возрасте 81 года во сне умер поэт Анри Волохонский. Он стал известен благодаря стихотворению "Рай" ("Над небом голубым есть город золотой..."), написанному на музыку Владимира Вавилова, а позже исполненному музыкантами Алексеем Хвостенко и Борисом Гребенщиковым в кинокартине Сергея Соловьева "Асса". Композиция признана одной из лучших песен русского рока.
"Человек, который написал такую гениальную песню, должен остаться в
истории русской музыки навсегда. Лучше этой песни я в жизни не слышал и
не пел ничего", – цитирует Гребенщикова
ТАСС.
Стоит отметить, что в оригинале первая строчка стихотворения звучит как
"Над небом голубым...". Однако Гребенщиков ее исполнял как "Под небом голубым..."
Волохонский выступил автором большого количества
стихотворений, прозаических произведений и пьес – от
иронических миниатюр до поэм, в которых эпические и мифологические
мотивы подвергаются неожиданной обработке.
Поэт родился в 1936 году в Ленинграде. В 1973 году Волохонский
эмигрировал в Израиль, в конце 1980-х переехал в Германию. В эмиграции поэт также занимался литературным переводом. К
произведениям, над которыми он работал, относятся книга переложений из
Катулла, "Блеск" – извлечения из книги "Зогар", а также сборник
переведенных фрагментов из романа "Поминки по Финнегану" Джеймса Джойса.
Над небом голубым
Есть город золотой
С прозрачными воротами
И яркою стеной
А в городе том сад
Все травы да цветы
Гуляют там животные
Невиданной красы
Одно как рыжий огнегривый лев
Другое – вол, исполненный очей
Третье – золотой орел небесный
Чей там светел взор незабываемый
А в небе голубом
Горит одна звезда
Она твоя о Ангел мой
Она всегда твоя
Кто любит тот любим
Кто светел тот и свят
Пускай ведет звезда твоя
Дорогой в дивный сад
Тебя там встретят огнегривый лев
И синий вол исполненный очей
С ними золотой орел небесный
Чей так светел взор незабываемый
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