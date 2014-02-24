Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."

8 апреля 2017, суббота, 22:58 – СОЧИ-24

В ночь на субботу, 8 апреля, в возрасте 81 года во сне умер поэт Анри Волохонский. Он стал известен благодаря стихотворению "Рай" ("Над небом голубым есть город золотой..."), написанному на музыку Владимира Вавилова, а позже исполненному музыкантами Алексеем Хвостенко и Борисом Гребенщиковым в кинокартине Сергея Соловьева "Асса". Композиция признана одной из лучших песен русского рока."Человек, который написал такую гениальную песню, должен остаться вистории русской музыки навсегда. Лучше этой песни я в жизни не слышал ине пел ничего", – цитирует ГребенщиковаТАСС.Стоит отметить, что в оригинале первая строчка стихотворения звучит как"Над небом голубым...". Однако Гребенщиков ее исполнял как "Под небом голубым..."Волохонский выступил автором большого количествастихотворений, прозаических произведений и пьес – отиронических миниатюр до поэм, в которых эпические и мифологическиемотивы подвергаются неожиданной обработке.Поэт родился в 1936 году в Ленинграде. В 1973 году Волохонскийэмигрировал в Израиль, в конце 1980-х переехал в Германию. В эмиграции поэт также занимался литературным переводом. Кпроизведениям, над которыми он работал, относятся книга переложений изКатулла, "Блеск" – извлечения из книги "Зогар", а также сборникпереведенных фрагментов из романа "Поминки по Финнегану" Джеймса Джойса.Над небом голубымЕсть город золотойС прозрачными воротамиИ яркою стенойА в городе том садВсе травы да цветыГуляют там животныеНевиданной красыОдно как рыжий огнегривый левДругое – вол, исполненный очейТретье – золотой орел небесныйЧей там светел взор незабываемыйА в небе голубомГорит одна звездаОна твоя о Ангел мойОна всегда твояКто любит тот любимКто светел тот и святПускай ведет звезда твояДорогой в дивный садТебя там встретят огнегривый левИ синий вол исполненный очейС ними золотой орел небесныйЧей так светел взор незабываемый

СОЧИ 24