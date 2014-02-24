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Умер бывший глава "Союзмультфильма"

20 января 2017, пятница, 13:15 – ИА СОЧИ-24

Умер бывший глава "Союзмультфильма"
Умер бывший глава "Союзмультфильма"

На 78-м году скончался бывший руководитель "Союзмультфильма", член Союза кинематографистов России Эрнест Рахимов, передает агентство городских новостей "Москва". Он умер 17 января, но известно об этом стало спустя несколько дней. Причины смерти не сообщаются, о дате похорон будет объявлено позднее.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:30
В правительстве поспорили о будущем рубля

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин поспорил с первым вице-премьером Игорем Шуваловым о стабилизации курса рубля. Поводом для развернувшейся между чиновниками дискуссии стало повышение цен на углеводороды и последующее за этим укрепление российской валюты...»

сегодня, 14:01
"Ужаснувшемуся" Чубайсу крепко досталось

Россияне высмеяли главу "Роснано" Анатолия Чубайса за высказывания о "глобальной политической катастрофе" и "ужасе", царящем среди участников экономического форума в Давосе. В соцсетях активно обсуждают позицию политика...»

сегодня, 13:58
Неизвестный "заминировал" здание ВГТРК в Москве

Правоохранительные органы столицы получили сообщение о бомбе в здании ВГТРК на 5-й улице Ямского Поля..»

сегодня, 13:31
Лукашенко ищет замену российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует сократить поставки российской нефти в страну. Глава государства подчеркнул, что необходимо найти альтернативные варианты...»

сегодня, 13:16
Володин поздравил Шаймиева с юбилеем

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с 80-летием бывшего главу Татарстана Минтимера Шаймиева. Председатель нижней палаты российского парламента поблагодарил юбиляра, охарактеризовав его как выдающегося государственного деятеля и замечательного человека...»

сегодня, 13:15
Умер бывший глава "Союзмультфильма"

На 78-м году скончался бывший руководитель "Союзмультфильма", член Союза кинематографистов России Эрнест Рахимов, передает агентство городских новостей "Москва"..»

сегодня, 13:01
Доказано превосходство любителей черного юмора

Как правило, черные комедии не отличаются глубоким смыслом, а любителей пошутить на мрачные темы мы воспринимаем как людей весьма недалеких. Однако результаты исследования австрийских ученых неожиданно разрушили эти стереотипы...»
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