Умер бывший глава "Союзмультфильма"

На 78-м году скончался бывший руководитель "Союзмультфильма", член Союза кинематографистов России Эрнест Рахимов, передает агентство городских новостей "Москва". Он умер 17 января, но известно об этом стало спустя несколько дней. Причины смерти не сообщаются, о дате похорон будет объявлено позднее.
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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин поспорил с первым вице-премьером Игорем Шуваловым о стабилизации курса рубля. Поводом для развернувшейся между чиновниками дискуссии стало повышение цен на углеводороды и последующее за этим укрепление российской валюты...»
Россияне высмеяли главу "Роснано" Анатолия Чубайса за высказывания о "глобальной политической катастрофе" и "ужасе", царящем среди участников экономического форума в Давосе. В соцсетях активно обсуждают позицию политика...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с 80-летием бывшего главу Татарстана Минтимера Шаймиева. Председатель нижней палаты российского парламента поблагодарил юбиляра, охарактеризовав его как выдающегося государственного деятеля и замечательного человека...»
Как правило, черные комедии не отличаются глубоким смыслом, а любителей пошутить на мрачные темы мы воспринимаем как людей весьма недалеких. Однако результаты исследования австрийских ученых неожиданно разрушили эти стереотипы...»