Умер бывший президент Германии

В Берлине на 83 году жизни скончался известный политик, бывший президент Германии Роман Херцог. О причинах смерти не сообщается, передает газета "Известия".Действующий президент Германии Йоахим Гук назвал своего предшественника выдающейся личностью. Херцог возглавлял страну в период с 1994 по 1999 год.
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Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»
Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»