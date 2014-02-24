Умер бывший тренер Александра Овечкина

Заслуженный тренер России Ян Каменецкий умер в возрасте 77 лет. О кончине специалиста сообщили в национальной Федерации хоккея.Каменецкий долгое время был старшим тренером молодежных и юниорских команд России, передает "Газета.ru". В частности, известный специалист работал с звездой хоккея международного уровня Александром Овечкиным.
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По поводу решения властей о передаче здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) высказался член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, ранее бывший депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он заявил, что с передачей собора РПЦ он будет работать лучше...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь"...»
По поводу решения властей о передаче здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) высказался член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, ранее бывший депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он заявил, что с передачей собора РПЦ он будет работать лучше...»