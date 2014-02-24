Умер судья Кадыров

Умер известный хоккейный арбитр Рафаэль Кадыров. Рефери скончался на 48-м году из-за продолжительной болезни: он страдал от астроцитомы третьей степени.О смерти Кадырова сообщили в Объединенной федерации хоккея Башкирии. "Средства не лечение Рафаэля Разимовича выделила КХЛ, помогали хоккейные клубы, друзья и просто неравнодушные. К сожалению, победить тяжелый недуг не удалось", – отметили в пресс-службе организации.
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