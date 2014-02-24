Умер убийца Вороненкова

Убивший 23 марта в Киеве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова мужчина скончался. Это произошло, когда злоумышленник находился на операционном столе.
Врачи делали киллеру трепанацию черепа, поврежденного выстрелом охранника. В ходе операции у мужчины десять раз останавливалось сердце."Готовый. Вызывайте начальство", – цитирует одного из силовиков украинское издание "Вести". Информацию подтвердил главврач больницы, а также сотрудники правоохранительных органов, которые осуществляли охрану больницы.Отметим, во время покушения телохранитель Дениса Вороненкова успел ранить убийцу, которого отвезли в Киевскую городскую больницу. Туда же попал и раненный охранник. Киллер получил сквозное ранение в голову, в ногу и в грудь. Брать у него показания правоохранительным органам врачи у него запрещали. Преступник имел при себе украинский паспорт. Выяснилось, что мужчина находился в розыске, передает "Обозреватель". Киллер 1988 года рождения разыскивался за совершение преступлений, предусмотренных статьями уголовного кодекса Украины "Фиктивное предпринимательство" и "Легализация доходов, полученных преступным путем". Напомним, 23 марта в центре Киева был убит бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков. Кроме того, его охранник также получил серьезные ранения.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
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В Кремле прокомментировали расстрел в центре Киева экс-депутата российской Думы Дениса Вороненкова. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, убийство человека всегда является трагедией...»
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Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Глава украинского государства в своей традиционной манере обвинил в случившемся российские спецслужбы...»