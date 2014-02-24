Умер Виталий Чуркин

20 февраля 2017, понедельник, 20:29 – ИА СОЧИ-24



Умер Виталий Чуркин

В Нью-Йорке, за день до своего 65-леия скоропостижно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте российского МИДа.Известно, что российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. МИД выражает родным и близким Виталия Чуркина глубокие соболезнования.Виталий Чуркин был одним из самых ярких дипломатов на российскойполитической арене. Занимая высокий пост постоянного представителя при ООН, онна фоне последних событий вокруг Украины и антироссийских санкций отстаивал интересыстраны перед западными коллегами.Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве, будущийдипломат учился в спецшколе с углубленным изучением английского языка и был нахорошем счету у учителей, так как проявлял интерес, усердие и стремление кзнаниям. В дополнение к основной программе родители в полной мере развивали внем склонность к изучению иностранного языка, поэтому помимо уроков Виталийрегулярно занимался с репетитором, которая в совершенстве владела разговорнойречью и была носительницей английского языка.Также один из самых известных российских дипломатов вдетстве активно увлекался конькобежным спортом и неоднократно становилсяпобедителем городских соревнований. При этом ему с юных лет были присущиартистизм и особая харизма, что позволило Чуркину в 11 лет стать киноактером.Увидеть его можно в фильмах "Синяя тетрадь", "Ноль три" и "Сердце матери".После окончания школы биография Виталия Чуркина все же неполучила актерского направления – молодой человек решил стать дипломатом и спервой попытки поступил в столичный МГИМО на факультет международных отношений.Как и в школе Чуркин был одним из самых прилежных студентов на курсе, чтопозволило ему получить красный диплом. По окончанию вуза он поступил васпирантуру, которую также успешно окончил и стал кандидатом исторических наук,что открыло ему двери в Министерство иностранных дел СССР.После распада Советского Союза Виталий Чуркин продолжилработу в МИДе, в 1992 году он получил первый высокий пост и стал заместителемминистра иностранных дел Андрея Козырева,с которым вместе учился на одном курсе в вузе. На этой должности он впервые завсю историю советской и российской дипломатии стал проводить открытые брифингидля западных журналистов, что позволяло ему делать безупречное знаниеиностранных языков и свободное владение английским. Тем самым он подал примериностранным коллегам, которые также поменяли стиль общения с журналистами ивместо банальных пресс-релизов стали преподносить обществу информацию простымязыком.В 2006 году Виталий Чуркин былназначен постоянным представителем Росси при ООН и Совете Безопасности ООН,обязанности которого выполнял более десяти лет.

СОЧИ 24