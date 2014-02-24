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Умер Виталий Чуркин
20 февраля 2017, понедельник, 20:29 – ИА СОЧИ-24
Известно, что российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. МИД выражает родным и близким Виталия Чуркина глубокие соболезнования.Виталий Чуркин был одним из самых ярких дипломатов на российской
политической арене. Занимая высокий пост постоянного представителя при ООН, он
на фоне последних событий вокруг Украины и антироссийских санкций отстаивал интересы
страны перед западными коллегами.Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве, будущий
дипломат учился в спецшколе с углубленным изучением английского языка и был на
хорошем счету у учителей, так как проявлял интерес, усердие и стремление к
знаниям. В дополнение к основной программе родители в полной мере развивали в
нем склонность к изучению иностранного языка, поэтому помимо уроков Виталий
регулярно занимался с репетитором, которая в совершенстве владела разговорной
речью и была носительницей английского языка.Также один из самых известных российских дипломатов в
детстве активно увлекался конькобежным спортом и неоднократно становился
победителем городских соревнований. При этом ему с юных лет были присущи
артистизм и особая харизма, что позволило Чуркину в 11 лет стать киноактером.
Увидеть его можно в фильмах "Синяя тетрадь", "Ноль три" и "Сердце матери".После окончания школы биография Виталия Чуркина все же не
получила актерского направления – молодой человек решил стать дипломатом и с
первой попытки поступил в столичный МГИМО на факультет международных отношений.
Как и в школе Чуркин был одним из самых прилежных студентов на курсе, что
позволило ему получить красный диплом. По окончанию вуза он поступил в
аспирантуру, которую также успешно окончил и стал кандидатом исторических наук,
что открыло ему двери в Министерство иностранных дел СССР.После распада Советского Союза Виталий Чуркин продолжил
работу в МИДе, в 1992 году он получил первый высокий пост и стал заместителем
министра иностранных дел Андрея Козырева,
с которым вместе учился на одном курсе в вузе. На этой должности он впервые за
всю историю советской и российской дипломатии стал проводить открытые брифинги
для западных журналистов, что позволяло ему делать безупречное знание
иностранных языков и свободное владение английским. Тем самым он подал пример
иностранным коллегам, которые также поменяли стиль общения с журналистами и
вместо банальных пресс-релизов стали преподносить обществу информацию простым
языком.В 2006 году Виталий Чуркин был
назначен постоянным представителем Росси при ООН и Совете Безопасности ООН,
обязанности которого выполнял более десяти лет.
Источник:
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