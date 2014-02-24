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Умер Виталий Чуркин

20 февраля 2017, понедельник, 20:29 – ИА СОЧИ-24

Умер Виталий Чуркин
Умер Виталий Чуркин
В Нью-Йорке, за день до своего 65-леия скоропостижно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте российского МИДа.
Известно, что российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. МИД выражает родным и близким Виталия  Чуркина глубокие соболезнования.Виталий Чуркин был одним из самых ярких дипломатов на российской
политической арене. Занимая высокий пост постоянного представителя при ООН, он
на фоне последних событий вокруг Украины и антироссийских санкций отстаивал интересы
страны перед западными коллегами.Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве, будущий
дипломат учился в спецшколе с углубленным изучением английского языка и был на
хорошем счету у учителей, так как проявлял интерес, усердие и стремление к
знаниям. В дополнение к основной программе родители в полной мере развивали в
нем склонность к изучению иностранного языка, поэтому помимо уроков Виталий
регулярно занимался с репетитором, которая в совершенстве владела разговорной
речью и была носительницей английского языка.Также один из самых известных российских дипломатов в
детстве активно увлекался конькобежным спортом и неоднократно становился
победителем городских соревнований. При этом ему с юных лет были присущи
артистизм и особая харизма, что позволило Чуркину в 11 лет стать киноактером.
Увидеть его можно в фильмах "Синяя тетрадь", "Ноль три" и "Сердце матери".После окончания школы биография Виталия Чуркина все же не
получила актерского направления – молодой человек решил стать дипломатом и с
первой попытки поступил в столичный МГИМО на факультет международных отношений.
Как и в школе Чуркин был одним из самых прилежных студентов на курсе, что
позволило ему получить красный диплом. По окончанию вуза он поступил в
аспирантуру, которую также успешно окончил и стал кандидатом исторических наук,
что открыло ему двери в Министерство иностранных дел СССР.После распада Советского Союза Виталий Чуркин продолжил
работу в МИДе, в 1992 году он получил первый высокий пост и стал заместителем
министра иностранных дел  Андрея Козырева,
с которым вместе учился на одном курсе в вузе. На этой должности он впервые за
всю историю советской и российской дипломатии стал проводить открытые брифинги
для западных журналистов, что позволяло ему делать безупречное знание
иностранных языков и свободное владение английским. Тем самым он подал пример
иностранным коллегам, которые также поменяли стиль общения с журналистами и
вместо банальных пресс-релизов стали преподносить обществу информацию простым
языком.В 2006 году Виталий Чуркин был
назначен постоянным представителем Росси при ООН и Совете Безопасности ООН,
обязанности которого выполнял более десяти лет.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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