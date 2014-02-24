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Умер защитник московского "Динамо"

2 января 2017, понедельник, 12:14 – ИА СОЧИ-24

Умер защитник московского "Динамо"
Умер защитник московского "Динамо"

Чемпион Европы по футболу 1960
года Виктор Царев умер в возрасте 85 лет. "Сегодня, 2 января, на 86-м году жизни скончался Виктор Царев – один
из лучших защитников в истории "Динамо". Соболезнования родным и
близким", – сообщила пресс-служба
футбольного клуба "Динамо".Сегодня, 2 января, на 86 году жизни скончался Виктор Царёв – один из лучших защитников в истории #Динамо. Соболезнования родным и близким.– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 2 января 2017 г.Царев – чемпион Европы 1960 года, четырехкратный чемпион СССР в
составе "Динамо", в качестве капитана "бело-голубых" провел 189 матчей,
являясь лидером по этому показателю. Заслуженный тренер РСФСР, кавалер
ордена Дружбы.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Человечество бессильно перед природной стихией, не раз на протяжении своей истории становясь жертвой цунами и землетрясений. Но страшнее, когда жизни людей уносят жестокие теракты или чья-то халатность...»

сегодня, 12:14
Умер защитник московского "Динамо"

Чемпион Европы по футболу 1960 года Виктор Царев умер в возрасте 85 лет..»

сегодня, 11:45
Какие сюрпризы ждать от 2017 года

Традиционно в канун нового года экономические эксперты – как и специалисты во многих других областях – делают прогнозы развития ситуации в мировой и российской экономики. В связи с нестабильностью мировой финансовой системы, к этим предсказаниям стали прислушиваться и многие простые люди. Они стали разбираться в нефтяной конъюнктуре, следить за геополитической ситуацией, влияющей на курсы мировых валют, отслеживать ситуацию с объемами добычи черного золота странами ОПЕК и прочими экономическими факторами, влияющими не только на глобальную финансовую систему, но и на каждого из нас. Dni.Ru собрали воедино экспертные оценки того, что может произойти в 2017 году...»

сегодня, 10:44
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вчера, 22:29
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В Ингушетии в больнице от ножевого ранения умер телеведущий Амир Кокурхоев. На него напал сосед...»

вчера, 18:31
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Одно из самых популярных в России женских имен в переводе с древнегреческого означает "избранная", "светлая". И девушка, которую зовут Лена, Леночка, Алена, Аленушка, как правило, полностью соответствует этому описанию...»

вчера, 14:46
Как изменится жизнь россиян в 2017-м

Новогодние праздники связаны с ожиданиями позитивных изменений и даже чудес. Но, кроме права на отдых и подарки от Деда Мороза, есть у россиян и обязанности. Какие же законодательные новшества подготовило государство к 2017 году, выяснили Dni.Ru...»

31-12-2016, 19:13
Кого мир потерял в високосный год

В 2016 году из жизни ушли известные политики, имена которых навсегда останутся в мировой истории. Кто-то совершал революции, кто-то боролся за мир, некоторые были достаточно спорными фигурами, но всех их объединяет одно – они были уверены в том, что делают мир лучше. Dni.Ru предлагают вспомнить самых ярких из них...»
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