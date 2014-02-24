Умер защитник московского "Динамо"

Чемпион Европы по футболу 1960 года Виктор Царев умер в возрасте 85 лет. "Сегодня, 2 января, на 86-м году жизни скончался Виктор Царев – один из лучших защитников в истории "Динамо". Соболезнования родным и близким", – сообщила пресс-служба футбольного клуба "Динамо".Сегодня, 2 января, на 86 году жизни скончался Виктор Царёв – один из лучших защитников в истории #Динамо. Соболезнования родным и близким.– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 2 января 2017 г.Царев – чемпион Европы 1960 года, четырехкратный чемпион СССР в составе "Динамо", в качестве капитана "бело-голубых" провел 189 матчей, являясь лидером по этому показателю. Заслуженный тренер РСФСР, кавалер ордена Дружбы.
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Традиционно в канун нового года экономические эксперты – как и специалисты во многих других областях – делают прогнозы развития ситуации в мировой и российской экономики. В связи с нестабильностью мировой финансовой системы, к этим предсказаниям стали прислушиваться и многие простые люди. Они стали разбираться в нефтяной конъюнктуре, следить за геополитической ситуацией, влияющей на курсы мировых валют, отслеживать ситуацию с объемами добычи черного золота странами ОПЕК и прочими экономическими факторами, влияющими не только на глобальную финансовую систему, но и на каждого из нас. Dni.Ru собрали воедино экспертные оценки того, что может произойти в 2017 году...»
Избранный президент США Дональд Трамп в первый же день после инаугурации намерен отменить многие решения своего предшественника, заявил представитель штаба миллиардера Шон Спайсер. В ответ на данное сообщение в конгрессе США пообещали противодействовать отмене антироссийских санкций...»
Одно из самых популярных в России женских имен в переводе с древнегреческого означает "избранная", "светлая". И девушка, которую зовут Лена, Леночка, Алена, Аленушка, как правило, полностью соответствует этому описанию...»
Новогодние праздники связаны с ожиданиями позитивных изменений и даже чудес. Но, кроме права на отдых и подарки от Деда Мороза, есть у россиян и обязанности. Какие же законодательные новшества подготовило государство к 2017 году, выяснили Dni.Ru...»
В 2016 году из жизни ушли известные политики, имена которых навсегда останутся в мировой истории. Кто-то совершал революции, кто-то боролся за мир, некоторые были достаточно спорными фигурами, но всех их объединяет одно – они были уверены в том, что делают мир лучше. Dni.Ru предлагают вспомнить самых ярких из них...»