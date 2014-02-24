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Униженного Трампом Саакашвили подняли на смех

22 января 2017, воскресенье, 11:44 – ИА СОЧИ-24

Униженного Трампом Саакашвили подняли на смех
Униженного Трампом Саакашвили подняли на смех
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал общественности очередной повод для насмешек. Опальный политик, скромно стоящий в кустах на инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, стал героем серии фотожаб.
Экс-главу Грузии, который ранее помпезно объявил о своем участии в чествовании Трампа, заметили другие гости мероприятия. Первым о Саакашвили сообщил участник диплмиссии "Европейская Украина" Резазаде Али Реза.  "Я находился далеко от него, но мои друзья проходили мимо него и видели сбитого летчика, спрятавшегося в кустах. Яркий друг президента США стоял далеко и даже не мог пройти охрану, потому что ближе его не пускали", – рассказал Резазаде, опубликовав несколько снимков с места событий.  Естественно, данное событие не осталось без внимания в блогосфере. Униженный Саакашвили, которого новый президент США не пожелал пустить на порог, стал поводом для шуток.  Пользователи соцсетей с удовольствием посмеялись над экс-президентом Грузии, примовнив ему также историю с галстуком.  В честь грузинского политика блогеры даже сделали серию фотожаб.  Досталось от интернет-троллей и дизайнеру Артемию Лебедеву.  Сам Саакашвили отреагировал на шутки привычно агрессивно. "Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа. Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе из церемонии ожидаю свою группу. Бездари остаются бездарами. Мне нечего доказывать и рассказывать", – цитирует экс-губернатора Одессы "Пресса Украины". 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Униженного Трампом Саакашвили подняли на смех

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал общественности очередной повод для насмешек. Опальный политик, скромно стоящий в кустах на инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, стал героем серии фотожаб...»

сегодня, 11:13
В Подмосковье при столкновении двух легковушек погиб человек

На 131-м километре трассы М1 в Можайском районе Подмосковья столкнулись два легковых автомобиля..»

сегодня, 10:31
В Москве четверо грабителей избили мужчину и отобрали 2 телефона

На востоке столицы четверо неизвестных и избили и ограбили мужчину. Инцидент произошел на Щелковском шоссе в районе дома 26, передает агентство "Москва".Злоумышленники, угрожая ножом, отняли у пострадавшего два мобильных телефона и паспорт..»

сегодня, 10:29
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В районе станции "Нижние Котлы" Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) поезд насмерть сбил женщину..»

вчера, 18:44
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Первый день работы XVI съезда "Единой России" прошел на дискуссионных площадках. Обсуждали народный контроль за чиновниками в регионах, повышение темпов роста экономики, эффективность российской власти. В дискуссиях, наравне с единороссами, участвовали и члены правительства. За процессом наблюдали корреспонденты издания Dni.Ru...»

вчера, 18:30
Маткапиталом предложили оплачивать ипотеку

Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин выступил с предложением, которое в перспективе может облегчить молодым семьям выплату ипотеки. На эту цель, если его инициатива найдет отклик, можно будет тратить материнский капитал. Причем речь идет не о единовременной выплате, а о погашении ежемесячных взносов...»

вчера, 18:01
Упавшим на рельсы в метро пассажиром оказался боец Росгвардии

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