Юноша очнулся по дороге на собственные похороны

В штате Карнатака, в Индии произошел необычный случай. Молодой человек, которого считали мертвым, "ожил" по дороге к месту погребения. Эта история началась месяц назад, когда 17-летнего Кумара Маревада, жителя индийской деревни Дарвад в районе Марагунди, укусила бродячая собака. После этого неприятного инцидента у молодого человека несколько недель держалась высокая температура. Когда состояние Кумара резко ухудшилось, он был госпитализирован. Врачам пришлось подключить пациента к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет местная газета Times of India. Медики объяснили родственникам юноши, что инфекция распространилась по всему телу и без аппарата он не выживет. Однако семья не могла позволить себе дорогостоящее лечение и забрала молодого человека домой.Болезнь продолжала развиваться. Обнаружив Кумара без признаков движения и дыхания, близкие юноши решили, что он умер.Безутешные родственники организовали похороны в соответствии с национальными обычаями. Когда до места проведения церемонии траурной процессии оставалось пройти около двух километров, "покойник" открыл глаза, зашевелил руками и ногами и часто задышал.Вскоре Кумар был доставлен в больницу. Из-за тяжелого состояния его вновь подключили к аппарату жизнеобеспечения. По мнению врачей, у юноши развился менингоэнцефалит – инфекция, вызванная укусом собаки.Похожий случай произошел ранее в Польше. Как писали Дни.Ру, там после 11 часов пребывания в морге ожила пенсионерка. Сотрудников судебно-медицинского учреждения вверг в ужас черный мешок с мертвой старушкой, который зашевелился. За свою ошибку медики были привлечены к уголовной ответственности.Ранее сообщалось, что пожилой китаец проснулся в гробу на собственных похоронах. Инцидент произошел в китайском уезде Цзюньлянь провинции Сычуань. На самом деле мужчина был физически истощен, в связи с чем он много спал. "Покойник" очнулся спустя восемь часов после начала траурной церемонии.
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В Киеве начали оправдываться за свой отказ проголосовать за внесенную Россией на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по поводу смерти дипломата Виталия Чуркина. Как заявили в МИД Украины, предложение России предусматривало проведение дополнительного заседания в рамках организации...»
Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»
Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»
Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»