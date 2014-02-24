Юноша попал в больницу после нападения двух подростков



Чубайс: Мы же такие "маньяки" сегодня, 16:30 Глава "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал об итогах первого инвестиционного цикла возглавляемой им компании. По его мнению, Россия уже добилась значительных успехов в области нанотехнологий, однако останавливаться на достигнутом нельзя...»

Значение имени Константин сегодня, 16:28 Мужчины по имени Константин – яркие личности, поведение которых остается загадкой для окружающих. Не случайно их тотемом является ибис – птица, обладающая таинственной силой...»

Порошенко психанул из-за заявления Трампа о России сегодня, 15:59 Президент Украины Петр Порошенко подверг критике предложение Дональда Трампа об урегулировании отношений между Москвой и Вашингтоном. Украинский лидер не увидел связи между ситуацией на Ближнем Востоке и кризисом на Украине и в очередной раз заявил, что благодарен американской стороне за ограничительные меры в отношении России...»

Кадыров наградил Александра Маслякова сегодня, 15:59 Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил звание народного артиста ведущему Клуба веселых и находчивых (КВН) Александру Маслякову, передает Flashnord..»