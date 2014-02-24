Юноша попал в больницу после нападения двух подростков
24 января 2017, вторник, 13:28 – ИА СОЧИ-24
Юноша попал в больницу после нападения двух подростков
В одну из столичных больниц с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и другими телесными повреждениями был доставлен 18-летний пациент. Выяснилось, что травмы он получил в драке с двумя 15-летними учащимися школы на проспекте Добролюбова. "В настоящее время пострадавший находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает", – цитирует РИА Новости старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлию Иванову. По факту произошедшего начата проверка.
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