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Юные экологи проводят "заповедные уроки"

19 января 2017, четверг, 17:43 – ИА СОЧИ-24

Юные экологи проводят "заповедные уроки"
Юные экологи проводят "заповедные уроки"
Российское движение школьников (РДШ) совместно с Эколого-просветительским центром "Заповедники" проводят акцию "Всероссийский заповедный урок". Мероприятие приурочено к 100-летию заповедной системы России.
В период с 11 января по 28 февраля этого года во всех школах РДШ будут проводиться "заповедные уроки" экологической направленности. Учащимся расскажут об уникальной природе и красивых местах нашей родины, а также научат бережно обращаться с окружающей средой. На данный момент уроки проведены уже в более чем 30 российских регионах. На них учителя и сотрудники местных заповедников поговорили с учащимися о защите природы и ее сохранении в первозданном виде. В завершении уроков школьники написали открытки-поздравления к юбилею отечественных заповедников. Стоит отметить, что на каждом уроке присутствуют лекторы, являющиеся сотрудниками региональных заповедников и принимающие непосредственное участие в сохранении местной природной среды, ее поддержании в первозданном виде. Они охотно делятся с ребятами своими знаниями, рассказывают о нюансах своей экологической деятельности. Школьники также узнают о природоохранных территориях, рядом с которыми они проживают. "Заповедные уроки" – школа экологических знаний. Ее участниками могут быть педагоги, активисты и лидеры экологических отрядов в средних образовательных учреждениях.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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