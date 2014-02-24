Юный москвич задушил младшего брата

В квартире на Ломоносовском проспекте в Москве найдено тело десятилетнего школьника с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве разыскивается его старший брат. По предварительной информации Следственного комитета России, трагедия произошла 27 декабря. 17-летний юноша поссорился со своей матерью. В конфликт вмешался его младший брат, который попытался заступиться за женщину, передает "Московский комсомолец". Однако за это он поплатился собственной жизнью. В пылу ссоры подросток задушил мальчика и скрылся с места преступления. На данный момент подозреваемый находится в розыске. "Его одежда может быть в крови", – цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах. По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку".Напомним, ранее сообщалось о другом громком убийстве ребенка в Москве. Тело 12-летней девочки с ножевыми ранениями в области грудной клетки обнаружили в квартире одного из жилых домов столицы по улице Ферганской. В жестокой расправе над ребенком подозревается 21-летний сожитель ее матери. Молодой человек уже сознался в преступлении. Как выяснило следствие, мотивом убийства стало чувство ревности и мести по отношению к матери девочки. Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство малолетнего".
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Американские военные возвращают на службу оружие времен холодной войны – систему дистанционного минирования "Вулкан". Как ожидается, главным образом она будет стоять на вооружении в тех частях, которые находятся в Европе...»
Действующий глава США Барак Обама перед окончанием своего президентского срока может принять новый пакет санкций против России в связи с якобы вмешательством в избирательную систему Соединенных Штатов. Его администрация уже подготавливает соответствующие документы...»
Специалисты расшифровали запись с речевого бортового самописца лайнера Ту-154, рухнувшего в Черном море. Незадолго до гибели пилоты обсуждали закрылки самолета. Это может говорить как о технической неисправности самолета, так и об ошибках пилотирования...»