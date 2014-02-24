ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Юный москвич задушил младшего брата

28 декабря 2016, среда, 09:01 – ИА СОЧИ-24

Юный москвич задушил младшего брата
Юный москвич задушил младшего брата
В квартире на Ломоносовском проспекте в Москве найдено тело десятилетнего школьника с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве разыскивается его старший брат.
По предварительной информации Следственного комитета России, трагедия произошла 27 декабря. 17-летний юноша поссорился со своей матерью. В конфликт вмешался его младший брат, который попытался заступиться за женщину, передает "Московский комсомолец". Однако за это он поплатился собственной жизнью. В пылу ссоры подросток задушил мальчика и скрылся с места преступления. На данный момент подозреваемый находится в розыске. "Его одежда может быть в крови", – цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах. По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку".Напомним, ранее сообщалось о другом громком убийстве ребенка в Москве. Тело 12-летней девочки
с ножевыми ранениями в области грудной клетки обнаружили в квартире одного из жилых домов столицы по улице Ферганской. В жестокой расправе над ребенком подозревается 21-летний сожитель ее матери. Молодой человек уже сознался в преступлении. Как выяснило следствие, мотивом убийства стало чувство ревности и мести по отношению к матери девочки. Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство малолетнего".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 10:01
Известную скрипачку обокрали во время перелета в Москву

Известную американскую скрипачку Сару Чанг обокрали во время перелета в Москву. Из багажа музыканта пропали вещи и драгоценности на сумму в двенадцать тысяч долларов...»

сегодня, 10:01
США заминирует Европу от танковых прорывов

Американские военные возвращают на службу оружие времен холодной войны – систему дистанционного минирования "Вулкан". Как ожидается, главным образом она будет стоять на вооружении в тех частях, которые находятся в Европе...»

сегодня, 09:58
Обама придумал новый повод для санкций

Действующий глава США Барак Обама перед окончанием своего президентского срока может принять новый пакет санкций против России в связи с якобы вмешательством в избирательную систему Соединенных Штатов. Его администрация уже подготавливает соответствующие документы...»

сегодня, 09:28
Грузовик попал в смертельное ДТП в Москве

Утром 28 декабря в поселке Киевский на 63-м километре Киевского шоссе в Троицком административном округе Новой Москвы лоб в лоб столкнулись грузовик и легковой автомобиль, передает "360"..»

сегодня, 09:14
В Уругвае задержали двух россиян

В Уругвае по подозрению в мошенничестве в казино задержаны двое граждан России, передает "Газета.ру"..»

сегодня, 09:14
Что означают последние слова пилотов Ту-154

Специалисты расшифровали запись с речевого бортового самописца лайнера Ту-154, рухнувшего в Черном море. Незадолго до гибели пилоты обсуждали закрылки самолета. Это может говорить как о технической неисправности самолета, так и об ошибках пилотирования...»

сегодня, 09:01
Юный москвич задушил младшего брата

В квартире на Ломоносовском проспекте в Москве найдено тело десятилетнего школьника с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве разыскивается его старший брат...»

сегодня, 08:44
В США разбился самолет

В горах национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс штата Теннесси потерпел крушение легкомоторный самолет, передает "Газета.ру"..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 10:01
Известную скрипачку обокрали во время перелета в Москву

Известную американскую скрипачку Сару Чанг обокрали во время перелета в Москву. Из багажа музыканта пропали вещи и драгоценности на сумму в двенадцать тысяч долларов...»

сегодня, 10:01
США заминирует Европу от танковых прорывов

Американские военные возвращают на службу оружие времен холодной войны – систему дистанционного минирования "Вулкан". Как ожидается, главным образом она будет стоять на вооружении в тех частях, которые находятся в Европе...»

сегодня, 09:58
Обама придумал новый повод для санкций

Действующий глава США Барак Обама перед окончанием своего президентского срока может принять новый пакет санкций против России в связи с якобы вмешательством в избирательную систему Соединенных Штатов. Его администрация уже подготавливает соответствующие документы...»

сегодня, 09:28
Грузовик попал в смертельное ДТП в Москве

Утром 28 декабря в поселке Киевский на 63-м километре Киевского шоссе в Троицком административном округе Новой Москвы лоб в лоб столкнулись грузовик и легковой автомобиль, передает "360"..»

сегодня, 09:14
В Уругвае задержали двух россиян

В Уругвае по подозрению в мошенничестве в казино задержаны двое граждан России, передает "Газета.ру"..»

сегодня, 09:14
Что означают последние слова пилотов Ту-154

Специалисты расшифровали запись с речевого бортового самописца лайнера Ту-154, рухнувшего в Черном море. Незадолго до гибели пилоты обсуждали закрылки самолета. Это может говорить как о технической неисправности самолета, так и об ошибках пилотирования...»

сегодня, 09:01
Юный москвич задушил младшего брата

В квартире на Ломоносовском проспекте в Москве найдено тело десятилетнего школьника с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве разыскивается его старший брат...»

сегодня, 08:44
В США разбился самолет

В горах национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс штата Теннесси потерпел крушение легкомоторный самолет, передает "Газета.ру"..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.