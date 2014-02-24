|25 января, среда
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Управление полковника Захарченко ликвидировали
25 января 2017, среда, 17:30 – ИА СОЧИ-24
Стало известно, что управление "Т", в котором
скандально известный полковник Захарченко занимал должность замглавы ведомства,
закрыли в рамках
проводимой реорганизации. Сотрудникам уже выдали соответствующие уведомления.
"Вместо
управления "Т" будет создана новая структура с аналогичными
функциями", – сообщает РИА Новости со
ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Взамен в структуре главка появилось управление "Р", которое занимается борьбой с правонарушениями в сферах ТЭК и химии.
Отметим,
в конце декабря прошлого года сообщалось, что дело Захарченко передали в центральный аппарат Следственного комитета. Изъятые у полковника-миллиардера
средства следственные органы хранят на счетах в банках или в
банковских ячейках. В федеральном казначействе надеются, что их удастся
зачислить в счет доходов федерального бюджета. Это стало возможным,
поскольку уже разработана схема, позволяющая провести подобную операцию. Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД
России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября текущего года по делу о
получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков в квартире сестры
полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.