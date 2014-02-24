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Упрямая женщина родила сына после 11 дочерей

29 марта 2017, среда, 10:59 – СОЧИ-24

Упрямая женщина родила сына после 11 дочерей
Упрямая женщина родила сына после 11 дочерей
Перед тем, как родить сына, жительница Индии произвела на свет 11 девочек. Как пояснила многодетная мать, причина желания иметь мальчика – социальная стигматизация.
Ребенок появился на свет на свет в индийской деревне Куркенахалли, штат Карнатака. Как рассказала 40-летняя Багьямма, они с мужем очень хотели сына, однако у них одна за другой рождались девочки.В индийском обществе приветствуется рождение мальчиков, подчеркивает 45-летний отец многочисленного семейства. Из-за этого своеобразного социального стереотипа они с женой не оставляли попыток родить сына. Супруги занимаются разведением овец, поэтому их дети ни в чем не нуждаются, передает Mirror. Две взрослые дочери
Багьяммы, которым 20 и 17 лет, уже работают. 15-летняя девочка недавно окончила школу, а 11-летняя, 9-летняя и 7-летняя еще учатся. Самые маленькие, которым по четыре года, ходят в детский сад. К сожалению, восьмая и пятая по счету дочери супругов скончались из-за осложнений при родах. Отметим, что в Индии не рады появлению на свет девочек. Для семьи это всегда обуза, ведь им сложно найти работу, а значит – трудно помочь родителям материально. Поэтому с развитием ультразвуковой диагностики в стране начался бум селективных абортов.Узнав, что будет девочка, женщины стремятся прервать беременность. Правительство активно пытается бороться с этой порочной практикой. В частности, сейчас врачам запрещено называть родителям пол ребенка до его рождения. Тем не менее в обществе по-прежнему сохраняется половая стигматизация.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:29
Испанского посла отчитали за критику Путина

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сегодня, 14:01
Греф забрал к себе Максимовскую

Бывшая телеведущая Марианна Максимовская теперь будет работать в Сбербанке. Глава кредитной организации Герман Греф предложил ей должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций...»

сегодня, 13:59
Максакова предъявила России требования

Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, требует провести заочный суд по делу о мошенничестве ее супруга. Об этом сообщил адвокат погибшего Андрей Гривцов...»

сегодня, 13:30
Сбербанк потерял сотни миллионов на Украине

Убытки Сбербанка от продажи украинской "дочки" не ограничиваются разницей между суммой сделки и уставным капиталом филиала. Организация потеряла практически все инвестированные в нее средства, то есть примерно 950 миллионов долларов...»

сегодня, 13:16
Чем грозит России брекзит

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Незадолго до смерти Денис Вороненков обратился с заявлением в Мосгорсуд. Бывший депутат Госдумы отправил в Россию письмо, в котором пожаловался на угрозы в свой адрес...»

сегодня, 12:14
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Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому депутату Виталию Милонову. Кроме того, эксперты считают, что за высказывания и действия против Киева парламентарию грозит уголовная ответственность...»
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