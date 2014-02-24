Ураган унес в лес ванну с пенсионеркой

Обрушившийся на днях на южные штаты США мощный торнадо, как сообщается, унес вместе с собой прятавшуюся в ванной жительницу города Смитленд в штате Техас. Женщина осталась практически невредимой, получив лишь легкие порезы и небольшие ушибы, передает издание The Washington Post. Сотрудники Национальной метеорологической службы Соединенных Штатов заявил о то, что обрушившийся на Смитленд свирепый ураган достигал в ширину 730 метров. Мощь торнадо была настолько сильной, что оно без труда смогло поднять в воздух 200-тонную баржу и отшвырнуть ее на расстояние более 200 метров. Тем удивительнее, что застигнутая стихией в собственном доме американка не получила практически никаких повреждений. Впрочем, специалисты по технике безопасности утверждают, что ванная – самое безопасное место в доме во время урагана. В итоге торнадо подхватил ванную, не нанеся женщине существенных травм, а затем выбросил "груз" в находящийся поблизости лес. Пострадавшая отделалась легкими травмами. Чего, к сожалению, нельзя сказать о других находившихся в эпицентре стихии людях. Так, на данный момент сообщается о 19 погибших. Больше всего от торнадо пострадали сельские районы Джорджии, при этом синоптики пока не дают обнадеживающих прогнозов, предупреждая о возможном усилении скорости рынка. Президент Дональд Трамп уже пообещал оказать помощь пострадавшим штатам.
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Обрушившийся на днях на южные штаты США мощный торнадо, как сообщается, унес вместе с собой прятавшуюся в ванной жительницу города Смитленд в штате Техас. Женщина осталась практически невредимой, получив лишь легкие порезы и небольшие ушибы, передает издание The Washington Post...»
Очередное пленарное заседание Государственной Думы длилось почти 10 часов. Депутаты продолжили разбирать "завалы", доставшиеся им от предыдущих созывов, уделяя особое внимание социально значимым законопроектам...»
Допинг-пробы отстраненного российского лыжника Александра Легкова, взятые во время Олимпиады-2014 в Сочи, дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия, передает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Кристофа Вишеманна..»
Летчики Королевских военно-воздушных сил Великобритании сняли с воздуха сопровождение российской авианосной морской группировки во время ее прохода через пролив Ла-Манш. Соответствующий ролик был опубликован таблоидом Daily Mail...»
Обрушившийся на днях на южные штаты США мощный торнадо, как сообщается, унес вместе с собой прятавшуюся в ванной жительницу города Смитленд в штате Техас. Женщина осталась практически невредимой, получив лишь легкие порезы и небольшие ушибы, передает издание The Washington Post...»