Уральский бизнесмен задержан за стрельбу в прохожего
30 декабря 2016, пятница, 15:59 – ИА СОЧИ-24
Уральский бизнесмен задержан за стрельбу в прохожего
В Екатеринбурге задержан местный предприниматель за стрельбу на парковке торгового центра "Парк Хаус", передает Ura.Ru. Правоохранителям удалось установить обстоятельства произошедшего. Между мужчиной и одним из прохожих, которому показалось, что бизнесмен неправильно припарковал автомобиль, завязалась перепалка. Закончилась она тем, что предприниматель выстрелил в оппонента из травматического оружия, после чего уехал с места происшествия. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь.Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 Екатеринбурга установили личность водителя и задержали его. Мужчина сознался в содеянном. В его отношении возбуждены два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Орудие преступления изъято и отправлено на экспертизу. Также стрелок лишился лицензии.
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Президент России Владимир Путин отреагировал на введенный вчера администрацией Барака Обамы новый пакет антироссийских санкций и прокомментировал высылку дипломатов из США. Он назвал подобные шаги Вашингтона недружественными и провокационными актами...»