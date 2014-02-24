Юрий Чайка откровенно о детях-миллионерах

31 января 2017, вторник, 10:01 – ИА СОЧИ-24



Юрий Чайка откровенно о детях-миллионерах

Генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал об успехах сыновей в предпринимательской сфере. Он отметил, что никуда не пристраивал детей, в бизнесе они всего добились сами.Чиновника не смущает то, что он занимает высокий пост в госструктуре, пока его дети ведут бизнес и имеют дело с госзаказами, сообщает ТАСС. "Сыновья всего добиваются собственным трудом, ребята смышленые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали бизнес. С нуля! И младший, и старший", – заявил Юрий Чайка.По словам генпрокурора, это не попытка расхвалить детей, а реальная оценка. Чиновник подчеркнул, что "никогда не лез" в их бизнес. "Они живут своим умом, хотя к моим словам по житейским вопросам прислушиваются, советам следуют. Это нормально, так и должно быть– родителей надо уважать", – отметил Чайка. Рассказал он и о благотворительной деятельности сыновей. Например, младший на собственные деньги купил двухкомнатную квартиру в Сокольниках спортсменке-параолимпийке. "А знаете, сколько личных средств Игорь вложил за это время в различные благотворительные проекты в Подмосковье? Сотни миллионов рублей! Это и подготовка к празднованию 700-летия преподобного Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде, и организация различных фестивалей, спортивных мероприятий... Всего не перечислить!" – сообщил генпрокурор.Есть у Игоря Чайки и другие достижения. Среди них –переговоры с Alibaba Group о российском павильоне на платформе китайского ресейлера, создание компании по продаже питания с офисом в Шанхае, а также учеба в аспирантуре Университета имени Кутафина. Старший сын чиновника Артем не страшится трудностей и часто берется за сложные дела. Например, в 2014 году он выкупил у РЖД терпевшую убытки Первую нерудную компанию, объединявшую почти 20 щебеночных заводов, и вскоре сделал ее прибыльной.Чайка ответил тем, кто считает его наследника монополистом на рынке добываемой в России соли. По его словам, доля Восточно-Сибирской торгово-промышленной компании, которой владеет Артем, составляет 8% от общего объема производства в стране. Также генпрокурор прокомментировал искаженные в Росреестре имена сыновей– ЛСДУ3 и ЙФЯУ9. "Не имеем к этому отношения. Зачем нам что-то скрывать, какой смысл?" – отметил он. "Все, что у нас есть, что заработали, официально декларируем, отчитываемся перед соответствующими органами. Дом сына, в котором живу, и с вертолета фотографировали, и с самолета. Может, только из космоса еще не снимали. В Успенском, в Горках-8… Что они там хотят увидеть, что ищут?" – задался вопросом Чайка.

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