Юрист променяла скучный офис на панель

1 марта 2017, среда, 06:59 – ИА СОЧИ-24



Юрист променяла скучный офис на панель

Бразильская феминистка Клаудиа де Марчи в расцвете лет решила променять карьеру юриста на работу в секс-индустрии. При чем, освоить новую профессию пышногрудая красотка решила не из-за финансовых проблем, а в поисках морального и сексуального удовлетворения.По словам 34-летней Клаудии, на прошлом месте работы ее не устраивал "мужской эгоизм". Зато теперь, в новой профессиональной сфере, девушка получает гораздо больше удовольствия – как в прямом, так и в переносном смысле. Как объясняет Клаудия, торговля телом стала для нее актом личного освобождения, пишет Metro. Теперь девушка с радостью отдается своим клиентам за 150 фунтов стерлингов в час (более 10 тысяч рублей). За ночь экс-правозащитница берет 650 фунтов стерлингов (около 47 тысяч рублей). При этом, Клаудия вовсе не стесняется своей новой профессии, как большинство ее коллег. Более того, красотка открыто ведет свой блог, где делится с подписчиками советами о том, как стать свободнее в отношениях с партнером и раскрепоститься в постели. "Я считаю , что феминизм – это освобождение, а не обязанность. Благодаря ему вы делаете то, что хотите. Нет никакого противоречия в том, чтобы быть феминисткой и предлагать сексуальное удовольствие мужчине", – поясняет свою позицию Клаудия. Девушка признается, что новая профессия – отличный способ для нее и заработать денег, и удовлетворить аппетиты своего либидо. Клаудия не призывает остальных женщин выходить на панель, но она рекомендует им начать ценить себя и получать удовольствие от жизни вместо того, чтобы нападать друг на друга.

СОЧИ 24