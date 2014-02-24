ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Ушел из жизни актер Петренко

23 февраля 2017, четверг, 02:59 – ИА СОЧИ-24

Ушел из жизни актер Петренко
Ушел из жизни актер Петренко
Его считали звездой фильмов Никиты Михалкова. В кино Петренко сыграл более семидесяти ролей.
На 78 году скончался актер театра и кино, народный артист РСФСР Алексей Петренко. Информация об этом появилась на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Алексей Петренко пришел в актерскую профессию еще в 1961 году и служил в таких театрах, как Ленинградский театр имени Ленсовета, Московский драматический театр на Малой Бронной, МХАТ, "Школа современной пьесы". Среди его самых известных работ в кино – роли в нашумевших фильмах Никиты Михалкова "Жестокий романс", "Сибирский цирюльник", "Утомленные солнцем-2".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 02:59
Ушел из жизни актер Петренко

Его считали звездой фильмов Никиты Михалкова. В кино Петренко сыграл более семидесяти ролей...»

вчера, 22:14
Что делать, если ваш банк обанкротился

Турбулентность в российской экономике, вопреки заверениям чиновников, сохраняется. Банк России продолжает отзывать лицензии у коммерческих банков, и чуть ли не каждую неделю то или иное кредитное учреждение оказывается на грани банкротства. Что же делать, если ваш банк попал в черный список ЦБ и не сегодня-завтра прикажет долго жить?..»

вчера, 21:29
Лжеца Трампа раскусили по лицу

Специалист по детекции лжи и распознаванию эмоций Илья Степанов считает, что президент США Дональд Трамп лукавил, говоря в ходе предвыборной кампании о намерении улучшить отношения с Россией. Такие выводы эксперт сделал на основе предвыборных речей миллиардера...»

вчера, 21:00
Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Она предположила, что украинцы уже люстрировали латинский язык...»

вчера, 20:44
Кто услышал отчаянный вопль Януковича

Письмо Виктора Януковича мировым лидерам пока остается без ответа. Есть ли у экс-президента Украины хоть малейшие шансы снова войти в большую политику или он будет окончательно списан со счетов и останется в истории лишь как политический неудачник?..»

вчера, 20:15
За что травят изнасилованную Диану Шурыгину

Юная жительница Ульяновска Диана Шурыгина утверждает, что в 16 лет стала жертвой насильника. Когда эта история была предана огласке, выяснилось: многие россияне не считают Диану жертвой...»

вчера, 20:15
Милонов отреагировал на трусы Джонсона

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал внешний вид министра иностранных дел Бориса Джонсона на утренней пробежке в Лондоне. Депутат отметил, что для российских дипломатов появление в городском парке в семейных трусах, как это сделал Джонсон, недопустимо...»

вчера, 19:46
На юге Москвы найден труп молодого человека

На юге Москвы в районе Орехово-Борисово найдено тело молодого человека 1999 года рождения с пулевым ранением..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 02:59
Ушел из жизни актер Петренко

Его считали звездой фильмов Никиты Михалкова. В кино Петренко сыграл более семидесяти ролей...»

вчера, 22:14
Что делать, если ваш банк обанкротился

Турбулентность в российской экономике, вопреки заверениям чиновников, сохраняется. Банк России продолжает отзывать лицензии у коммерческих банков, и чуть ли не каждую неделю то или иное кредитное учреждение оказывается на грани банкротства. Что же делать, если ваш банк попал в черный список ЦБ и не сегодня-завтра прикажет долго жить?..»

вчера, 21:29
Лжеца Трампа раскусили по лицу

Специалист по детекции лжи и распознаванию эмоций Илья Степанов считает, что президент США Дональд Трамп лукавил, говоря в ходе предвыборной кампании о намерении улучшить отношения с Россией. Такие выводы эксперт сделал на основе предвыборных речей миллиардера...»

вчера, 21:00
Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Она предположила, что украинцы уже люстрировали латинский язык...»

вчера, 20:44
Кто услышал отчаянный вопль Януковича

Письмо Виктора Януковича мировым лидерам пока остается без ответа. Есть ли у экс-президента Украины хоть малейшие шансы снова войти в большую политику или он будет окончательно списан со счетов и останется в истории лишь как политический неудачник?..»

вчера, 20:15
За что травят изнасилованную Диану Шурыгину

Юная жительница Ульяновска Диана Шурыгина утверждает, что в 16 лет стала жертвой насильника. Когда эта история была предана огласке, выяснилось: многие россияне не считают Диану жертвой...»

вчера, 20:15
Милонов отреагировал на трусы Джонсона

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал внешний вид министра иностранных дел Бориса Джонсона на утренней пробежке в Лондоне. Депутат отметил, что для российских дипломатов появление в городском парке в семейных трусах, как это сделал Джонсон, недопустимо...»

вчера, 19:46
На юге Москвы найден труп молодого человека

На юге Москвы в районе Орехово-Борисово найдено тело молодого человека 1999 года рождения с пулевым ранением..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.