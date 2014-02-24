Усманов хочет платить налоги в России

28 декабря 2016, среда, 18:16 – ИА СОЧИ-24



Усманов хочет платить налоги в России

Владелец USM Holding Алишер Усманов вернется в статус налогового резидента России. Он сделает это после окончания полномочий на посту президента Международной федерации фехтования.Бизнесменрассказал о том, что в настоящий момент не является налоговым резидентом России.Дело в том, что Усманов меньше полугода находится на территории страны в связис международной командировкой."Ясегодня нахожусь в том месте, где зарегистрировано бюро нашей федерации и офиснашей федерации, это, кстати, и не Швейцария. Не буду говорить какое. Я тамвынужден жить на тот период, пока я избран президентом федерации. Все остальноедомыслы", – цитирует предпринимателя "Россия 24". Кроме того, Усманов отметил, что объем средств, которыйон направляет на благотворительность, во много раз превышает его налоговыеплатежи.Бизнесмен отметил, что его совесть передродиной чиста, и в этом смысле он спокоен. "Это самое главное, чтобы тычувствовал себя тем, кем ты есть на самом деле. Я – гражданин России. И,естественно, как только закончится мой так называемый период избрания на этотпост, я, естественно, вернусь в налоговое резидентство России, если не позовутна мою малую родину", – резюмировал он.Как писали Dni.ru, бизнесмен Алишер Усманов вошел в топ-300 самых богатых людей Швейцарии. Его капитал оценивается в 12-13 миллиардов долларов. Владелец USM Holding Алишер Усманов занял девятую строчку рейтинга швейцарского журнала Bilan. При этом среди "новичков" топа он занял первое место.Алишер Усманов являетсякрупнейшим собственником зарегистрированной наКипре USM Holdings, его доля составляет 48%. Другими акционерами холдингаявляются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%). USM Holdings – многопрофильная международная компания. Помимокрупнейшего в России производителя железной руды – "Металлоинвеста" -она управляет активами в сфере телекоммуникаций, интернета и медиа.

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