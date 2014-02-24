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Усманов хочет платить налоги в России

28 декабря 2016, среда, 18:16 – ИА СОЧИ-24

Усманов хочет платить налоги в России
Усманов хочет платить налоги в России
Владелец USM Holding Алишер Усманов вернется в статус налогового резидента России. Он сделает это после окончания полномочий на посту президента Международной федерации фехтования.
Бизнесмен
рассказал о том, что в настоящий момент не является налоговым резидентом России.
Дело в том, что Усманов меньше полугода находится на территории страны в связи
с международной командировкой.

сегодня нахожусь в том месте, где зарегистрировано бюро нашей федерации и офис
нашей федерации, это, кстати, и не Швейцария. Не буду говорить какое. Я там
вынужден жить на тот период, пока я избран президентом федерации. Все остальное
домыслы", – цитирует предпринимателя "Россия 24"
. Кроме того, Усманов отметил, что объем средств, который
он направляет на благотворительность, во много раз превышает его налоговые
платежи.
Бизнесмен отметил, что его совесть перед
родиной чиста, и в этом смысле он спокоен. "Это самое главное, чтобы ты
чувствовал себя тем, кем ты есть на самом деле. Я – гражданин России. И,
естественно, как только закончится мой так называемый период избрания на этот
пост, я, естественно, вернусь в налоговое резидентство России, если не позовут
на мою малую родину", – резюмировал он.Как писали Dni.ru, бизнесмен Алишер Усманов вошел в топ-300 самых богатых людей Швейцарии. Его капитал оценивается в 12-13 миллиардов долларов. Владелец USM Holding Алишер Усманов занял девятую строчку рейтинга швейцарского журнала Bilan. При этом среди "новичков" топа он занял первое место.

Алишер Усманов является
крупнейшим собственником зарегистрированной на
Кипре USM Holdings, его доля составляет 48%. Другими акционерами холдинга
являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%). USM Holdings – многопрофильная международная компания. Помимо
крупнейшего в России производителя железной руды – "Металлоинвеста" -
она управляет активами в сфере телекоммуникаций, интернета и медиа. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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