Установлено истинное отношение кошек к людям

Мы привыкли считать, что кошки – самовлюбленные и эгоистичные существа, которым наплевать на хозяев – лишь бы еда всегда была в миске. Однако американские ученые опровергли этот миф, заявив, что наши пушистые питомцы – любят людей и ради них даже готовы к самопожертвованию. Новое исследование об особенностях поведения кошек провели американские ученые из Государственного университета Орегона. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Behavioural Processes.Для того, чтобы выяснить истинные предпочтения пушистых питомцев ученые провели эксперимент. Они отобрали 50 кошек – домашних и тех, которые жили в приютах. Наблюдая за животными в течение нескольких часов специалисты последовательно лишали их каких-либо стимулов – контакта с человеком, игрушек или еды. Оказалось, что для большинства кошек первостепенное значение имеет общение с людьми, а еда, как это ни странно, оказалась на втором месте."Мы обнаружили, что 50% животных предпочитают взаимодействие с социальным раздражителем даже в том случае, если у них был прямой выбор между общением с человеком и другими стимулами из остальных трех категорий", – отмечают авторы исследования.Таким образом, ученые пришли к выводу, что кошки любят человека и получают удовольствие от взаимодействия с ним, даже в ущерб приему пищи. Другое дело, что свое хорошее отношение к хозяевам они не проявляют также явно, как собаки, которые готовы сутками вилять хвостом и предано заглядывать в глаза.
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