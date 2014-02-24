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Уставшие ждать украинцы разочаровались в ЕС

12 января 2017, четверг, 12:45 – ИА СОЧИ-24

Уставшие ждать украинцы разочаровались в ЕС
Уставшие ждать украинцы разочаровались в ЕС
Американское интернет-издание Politico утверждает, что украинцы больше не испытывают энтузиазма по поводу отношений их страны с Евросоюзом. Охватившая многих граждан страны эйфория после государственного переворота зимой 2014 года сменилась унынием и разочарованием, пишут журналисты.
Одним из главных разочарований, отмечают в Politico, стал безвизовый режим с ЕС. Президент Украины Петр Порошенко при вступлении в должность обещал его гражданам страны уже в 2015 году, однако ситуация до сих пор остается неопределенной. Издание приводит разговор с украинской учительницей по имени Екатерина Халабузарь, которая показала журналистам ролик о всех обещаниях главы государства об отмене ограничений. При этом в Politico отмечают, что постоянные разговоры о безвизовом режиме и обещания скорого его предоставления порядком утомили украинцев, которые уже не верят в эти россказни. Кроме того, подчеркивает издание, прошедший год преподнес украинцам и другие разочарования, связанные с крушением их надежд на Европу. Так, в апреле 2016 года украинцы проголосовали против безвизового режима с Украиной. В итоге лидерам Евросоюза удалось договориться с руководством страны, и парламент Нидерландов должен проголосовать по новой версии соглашения.
Однако неопределенности от этого меньше не становится. При этом граждане Украины ожидают, что 2017 год окажется хуже, чем предыдущий, поэтому заявлениям руководства страны о безвизовом режиме и скором вхождении в ЕС уже мало кто верит. Ранее Politico опубликовало сенсационную информацию, раскрывающую некоторые подробности предвыборной гонки в США. Как оказалось, президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избирательный процесс в этой стране, пытаясь помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон. По данным издания, Киев помогал сопернице Трампа, выискивая компрометирующую его информацию. Кроме того, дипломаты из посольства Украины в США помогали представителям Демократической партии в поиске документов, указывающих на коррумпированность Пола Манафарта – одного из руководителей избирательного штаба республиканца.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 12:45
Уставшие ждать украинцы разочаровались в ЕС

Американское интернет-издание Politico утверждает, что украинцы больше не испытывают энтузиазма по поводу отношений их страны с Евросоюзом. Охватившая многих граждан страны эйфория после государственного переворота зимой 2014 года сменилась унынием и разочарованием, пишут журналисты...»

сегодня, 12:44
В Петербурге угнали газель с колбасой на 1,4 млн рублей

В полицию Санкт-Петербурга обратился 41-летний водитель компании, занимающейся оптовыми продажами..»

сегодня, 12:44
Назван автор доклада "о Трампе и путанах"

Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»

сегодня, 12:31
Улюкаева просят выпустить погулять

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника...»

сегодня, 12:01
Три иномарки устроили аварию на западе Москвы

На пересечении проспекта Вернадского и улицы Удальцова на западе Москвы столкнулись автомобили Porsche Cayenne, Mitsubishi и BMW, передает телеканал "360"..»

сегодня, 11:43
Медики назвали условия здорового сна

Теплые носки, надетые перед тем как лечь в кровать, способны убить любовную страсть, но зато помогут крепко выспаться. К такому выводу пришла группа британских ученых во главе с Джеймсом Гудвином...»

сегодня, 11:43
"МегаФон" покупает контрольный пакет Mail.Ru Group

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) получила ходатайство ПАО "МегаФон" о приобретении доли в холдинге Mail.Ru Group. Об этом "Интерфаксу" заявили в пресс-службе ведомства...»

сегодня, 11:43
Сенат США начал отмену законов Обамы

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