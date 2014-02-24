Устроивший перестрелку с полицией работал в тире

8 января 2017, воскресенье, 16:28 – ИА СОЧИ-24



Устроивший перестрелку с полицией работал в тире

Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела.Согласно последним данным, с обращением об убийстве на улицеВасильцовский Стан на юго-востоке Москвы в полицию обратился друг жертвы. Он рассказал, что его приятелю угрожали оружию. По информации правоохранителей, злоумышленник пытался узнать у мужчины пароли к банковским картам и состояние счетов. Не получив нужной информации он застрелил свою жертву и попытался скрыться с места преступления.Впрочем. обнаружить его удалось неподалеку – на улице Федора Полетаева. Подозреваемый сперва отстреливался, а затем покончил с собой. Все происходящее попало в объектив камеры. Тем временем журналистам удалось выяснить некоторые детали жизни Сергея Остапенко. Сообщается, что он успел попробовать себя в самых разных сферах деятельности. В частности, учился лечебному массажу и даже получил соответствующий сертификат, а также получил психологическое образование. Однако больше всего внутренним стремлениям и предпочтениям молодого человека соответствовала его работа инструктором в стрелковом клубе "Калибр" в подмосковных Мытищах. "Оружие для него было смыслом жизни. Мы даже шутили между собой, что он свое ружье любил больше, чем жену. Он фанат из фанатов, он разбирался в оружии, всю жизнь занимался стрельбой и был в этом хорош. Он начинал еще со страйкбола, потом перешел в практическую стрельбу, стал стрелять из ружья", – цитирует Life.ru бывшего работодателя погибшего Ивана Королева."У нас есть разные должности, и он был так называемым "вольнонаемным" инструктором. У него была своя клиентура, и он приходил и стрелял со своими учениками. Иногда, конечно, брал и наших. Все клиенты были в диком восторге, все были довольны", – заметил он. Все, кто знал Сергея Остапенко, находятся в шоке от его поступка, поскольку молодой человек на всех производил крайне положительное впечатление. Впрочем, из клуба мужчина был уволен за три месяца до трагедии. В качестве причины его бывший начальник называет забывчивость и рассеянность Сергея. Также Иван Королев рассказал, что при приеме на работу молодой человек представил ему справку о своем полном психическом здоровье. Отметим. ранее стало известно, что он состоял на учете в психоневралогическом диспансере.Некоторые специалисты предположили, что это было не более чем юридической уловкой. Как удалось выяснить журналистам, молодому человеку грозило уголовное преследование за стрельбу на детской площадке. Его мать, работающая адвокатом, взялась представлять его интересы и способствовала постановке подозреваемого на учет в психоневрологический диспансер. Это позволило ему избежать наказания и в скором времени оказаться на свободе. По факту убийства соседа подозреваемого возбуждено уголовное дело. В ходе перестрелки с полицией подозреваемый ранил двух сотрудников органов правопорядка. Один из них был отправлен домой, после того, как врачи достали дробь из ноги. Второму потребовалась госпитализация.

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