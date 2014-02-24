Утопающий Порошенко пытается спасти Молдавию

Президент Украины Петр Порошенко высказался в поддержку территориальной целостности Молдавии. Несмотря на то, что глава государства тонет в проблемах собственной страны, он заявил, что Киев будет всячески помогать в урегулировании приднестровского конфликта. Украина намерена продолжить взаимодействие с рядом стран для решения конфликта в формате "5+2", сообщает "Газета.Ru". Свою позицию Петр Порошенко озвучил на совместном брифинге с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом."Я хотел бы твердо подчеркнуть позицию Украины, которая поддерживает и все будет делать, чтобы территориальная целостность, независимость и государственный суверенитет Молдавии были незыблемы", – заявил Порошенко. По его словам, "Украина будет активно и решительно работать" для урегулирования конфликта.При этом он отметил, что для "спасения" Молдавии необходимо принимать серьезные меры. "Только решительные комбинированные действия позволят восстановить территориальную целостность", – заключил украинский президент. Ранее глава непризнанной Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский заявил о намерении бороться за полную независимость. Его не устраивает получение какого-либо особого статуса в составе Молдавии."Народ высказался еще в 2006 году на референдуме за независимость Приднестровья с последующим воссоединением с Россией. Этот курс менять я, конечно, не собираюсь", – заявил он. Напомним, в переговорах по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" участвуют Молдавия, Приднестровье, Украина, Россия, ОБСЕ, Евросоюз и Соединенные Штаты. В последний раз собрание представителей стран прошло в Берлине летом 2016 года.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
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У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»