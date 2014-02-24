Узбек признался в теракте в турецком клубе

Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, задержанный по подозрению в совершении теракта в стамбульском клубе "Рейна", признал свою вину. Стражи порядка продолжают допрос подозреваемого. "Предположительно, в январе 2016 года (Абдулгадир Машарипов. – Прим. ред.) въехал в Турцию. Затем террорист приехал в Стамбул, арендовал квартиру, а перед терактом начал менять адреса. Он уже признал вину, найденные на месте преступления отпечатки пальцев совпадают", – цитирует губернатора Стамбула Васипа Шахина РИА Новости.Ранее о задержании террориста сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Боевика, более известного как Абу Мухаммед Хорасан, поймали в ночь на 17 января в результате спецоперации в районе Эсеньюрт в Стамбуле, сообщают турецкие СМИ."Он родился в Узбекистане в 1983 году, знает четыре языка, тренировался в Афганистане, это хорошо подготовленный террорист", – заявил губернатор. Он добавил, что спецоперация по поимке преступника проводилась во многих городах Турции – в Стамбуле, Конье, Хатае и Измире. "Были проведены обыски по 152 адресам, при этом 50 лиц задержаны, изъято оружие и другие улики", – отметил Васип Шахин. Вместе с подозреваемым По его словам, в рамках спецоперации следователи отсмотрели 7200 часов записей с камер наружного наблюдения, в поимке преступника участвовали две тысячи сотрудников полиции. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш поздравил полицейских с поимкой опасного преступника. "Война с террором будет продолжаться до самого конца", – написал он в социальной сети Twitter.Напомним, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "ИГ" (запрещена в России). Губернатор Стамбула предполагает наличие связи между Абдулгадиром Машариповым и экстремистами. При этом полицейские отмечают, что узбек пошел на преступление не из-за убеждений, а ради денег. В квартире террориста стражи порядка обнаружили 150 тысяч долларов. Нападение на ночной клуб "Рейна" в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Неизвестный в костюме Санта Клауса ворвался с автоматом в здание и устроил там бойню. В результате теракта погибли 39 человек, в том числе россиянка Нурана Гасанова, около 70 человек получили ранения.
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