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В Алеппо нашли американское оружие на миллионы

29 декабря 2016, четверг, 10:44 – ИА СОЧИ-24

В Алеппо нашли американское оружие на миллионы
В Алеппо нашли американское оружие на миллионы
В восточных районах Алеппо, где некогда орудовали боевики, были найдены склады с большим количеством оружия. Специалисты отмечают, что стоимость подобного арсенала составляет миллионы и большая его часть – американского производства.
Освобождение сирийского Алеппо принесло немало сюрпризов тем, кому квартал за кварталом пришлось очищать город от следов присутствия боевиков. В частности, на одном из каналов YouTube была размещена запись, которая демонстрирует сотни ящиков с различным оружием и боеприпасами. При этом на вид арсенал новый. Факт находки подтвердили и в органах безопасности Сирии."Мы обнаружили склады с оружием, примерная стоимость которого исчисляется миллионами долларов. Большая часть — американского производства", – цитирует газета "Известия" представителя силовых структур страны. "Впрочем, это нас не удивило, поскольку Дамаск уже не раз указывал, что террористов в Алеппо, которых именуют умеренной оппозицией, снабжают с турецкой территории за счет денег ряда арабских монархий Персидского залива", – добавил он.Также, по собственному признанию сотрудника органов безопасности Сирии, часть оружия досталась боевикам из разграбленных складов сирийской армии. "Мы это знаем и признаем", – подчеркнул он. "Опубликованное видео приводит в состояние шока", – признался востоковед и бывший дипломат Вячеслав Матузов. "Сколько было потрачено пропагандистских усилий, чтобы показать, что российская и сирийская авиация якобы бомбит конвои с международной гуманитарной помощью. А сейчас выясняется, что грузовики ООН и ряда гуманитарных организаций перевозили не только продовольствие, но и оружие, причем речь идет о колоссальных объемах, на миллионы долларов", – добавил он. Вячеслав Матузов отметил, что подобные обстоятельства вызывают много серьезных вопросов. В частности, откуда у сирийские боевиков могло взяться оружие, стоящее на вооружении у западных стран. К тому же, напомнил востоковед, ранее Турция заявляла, что располагает доказательствами помощи США запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Парфюмерно-косметический рынок России столкнулся с неожиданными трудностями. Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за введенного после трагедии в Иркутске запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%...»

сегодня, 12:15
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