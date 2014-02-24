В Алеппо отправили батальон военной полиции России
23 декабря 2016, пятница, 20:46 – ИА СОЧИ-24
В Алеппо отправили батальон военной полиции России
Батальон военной полиции России прибыл в сирийский город Алеппо, который только недавно был зачищен от исламистов."В настоящее время подразделение совершило марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон", – сообщили в Министерстве обороны России.Предполагается, что полицейские будут оказывать помощь местным властям в обеспечение правопорядка в городе, передает сайт "Комсомольская правда". Кроме того, правоохранители будут заниматься охраной российских военнослужащих.
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