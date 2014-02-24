В Алеппо отправили батальон военной полиции России



Соседка раскрыла подробности о семье зарезанной школьницы сегодня, 18:14 Соседка убитой в Москве 12-летней девочки рассказала о семье жертвы. Женщина отметила, что родственники малолетней – вполне адекватные люди...»

В семье Елизаветы II случилось несчастье сегодня, 17:59 Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндалл потеряла ребенка в результате выкидыша. Не родившийся малыш мог бы стать шестым правнуком королевы...»

Мама Кадырова собрала 80 тонн продуктов сегодня, 17:44 Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов...»

У чиновницы украли бриллианты за 6 миллионов сегодня, 17:15 Группа злоумышленников похитила драгоценности и ценные вещи из дома чиновницы российского Фонда социального страхования (ФСС). Общая сумма добычи воров – шесть миллионов рублей...»