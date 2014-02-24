В Башкирии ребенок умер после катания с горки

Трагедия со смертью ребенка произошла в башкирском городе Давлеканово. Предварительно удалось установить, что пятилетний мальчик 3 января катался на горке, где ударился головой. "Мать мальчика утверждает, что медицинским персоналом больницы города Давлеканово была недооценена тяжесть состояния ее сына. Впоследствии ребенка перевезли в республиканскую больницу в Уфу, однако, несмотря на оказанную там медицинскую помощь, ребенок скончался", – цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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В русскоязычном сегменте интернета продолжает набирать популярность ролик, на котором запечатлена схватка жителя Минска с ковром. Молодой человек, по всей видимости, отрабатывал на безответном спарринг-партнере приемы самообороны. Особую пикантность записи придал наложенный поверх звуковой ряд, достойный разворачивающегося эпичного противостояния...»
Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»
Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар"..»
Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»