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В Белоруссии нашли новое месторождение нефти

3 января 2017, вторник, 12:15 – ИА СОЧИ-24

В Белоруссии нашли новое месторождение нефти
В Белоруссии нашли новое месторождение нефти

В Гомельской области в Белоруссии обнаружили новое месторождение нефти. По предварительным данным, оттуда можно извлечь порядка 1,7 миллиона тонн "черного золота", передает Sputnik.Найти месторождение удалось специалистам объединения "Белоруснефть". Оно получило название Угольское.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Политическая фортуна – крайне упрямая, а зачастую и очень капризная вещь, которая может как наградить, так и отобрать все у того, кто стремится поймать ее за хвост. Кто-то в 2016 году стал ее любимчиком, а кто-то сполна познал ее жестокий и непредсказуемый характер, оказавшись выброшенным на обочину политической жизни...»

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Украинская ведущая Алла Ковальчук оказалась в центре скандала из-за того, что во время шоу осмелилась поднять тост за россиян. Многие жители страны не оценили ее настроений и начали угрожать ей расправой...»

сегодня, 15:16
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