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В Берлине попрощались с Обамой
19 января 2017, четверг, 20:59 – ИА СОЧИ-24
В ней приняли участие активисты, проживающие в Германии -
русские, украинцы, а также жители Берлина. Последние представляли общественное
движение "Матери против войны Берлин – Бранденбург". Акция прошла у
посольства США в ФРГ рядом с символом Берлина – Бранденбургскими воротами – на
столичном бульваре Унтер–ден-Линден."У нас был информационный пикет, приуроченный к уходу
американской администрации Обамы и приходу новой администрации во главе с
Дональдом Трампом", – сообщил один из участников акции Олег Музыка из движения "Куликово Поле".
Выступившие на акции выразили надежду на изменение
американской политики с приходом Трампа и сближение России и США во имя преодоления
международных конфликтов, сообщает ТАСС. Известно, что аналогичные акции должны пройти завтра, 20 января, и в других европейских столицах, в частности, в Риме и Амстердаме.
Барак Обама сменил на посту президента США Джорджу Буша-младшего,
который втянул США в две войны в Афганистане и Ираке и воспринимался многими в
мире как человек, способный выстроить более гуманную, конструктивную внешнюю
политику, строящуюся не на военно-силовых методах разрешения конфликтных
ситуаций, а на умном подходе, делающем ставку на поиск компромиссов.
Вместе с тем за два президентских срока Обаме удалось не
только рассориться со всеми союзниками, но и практически возродить холодную
войну с Россией и Китаем. Если войны в Ираке и Афганистане администрация Обамы может
списать на Джорджа Буша, то полыхающий хаос в Ливии, Сирии, Йемене, потоки
беженцев, наводнивших Европу, и тотальный разгул международного терроризма – это
уже "заслуги" самого Обамы. Не оправдались и его экономические посулы. Госдолг США за
восемь лет правления первого темнокожего президента вырос в два раза. Вместо
обещанного взаимовыгодного товарооборота с Европой Барак Обама смог предложить
только кабальное для Европы Соглашение о трансатлантическом торгово-экономическом
партнерстве, которое вызвало многотысячные протестные выступления по всему Евросоюзу.
Время президентства Обамы также запомнилось европейцам
многочисленными скандалами, связанными с тотальной слежкой АНБ. Однако
"всевидящее" око "большого брата", как выяснилось, помогало следить только за
европейскими чиновниками и законопослушными гражданами и не замечало
активности исламских террористов.
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