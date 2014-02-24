В Берлине попрощались с Обамой

19 января 2017, четверг, 20:59 – ИА СОЧИ-24



В Берлине попрощались с Обамой

В центре Берлина, у посольства США собрались недовольные политикой Барака Обамы граждане. Акция прошла под девизом "Прощай, Обама!"В ней приняли участие активисты, проживающие в Германии -русские, украинцы, а также жители Берлина. Последние представляли общественноедвижение "Матери против войны Берлин – Бранденбург". Акция прошла упосольства США в ФРГ рядом с символом Берлина – Бранденбургскими воротами – настоличном бульваре Унтер–ден-Линден."У нас был информационный пикет, приуроченный к уходуамериканской администрации Обамы и приходу новой администрации во главе сДональдом Трампом", – сообщил один из участников акции Олег Музыка из движения "Куликово Поле".Выступившие на акции выразили надежду на изменениеамериканской политики с приходом Трампа и сближение России и США во имя преодолениямеждународных конфликтов, сообщает ТАСС. Известно, что аналогичные акции должны пройти завтра, 20 января, и в других европейских столицах, в частности, в Риме и Амстердаме.Барак Обама сменил на посту президента США Джорджу Буша-младшего,который втянул США в две войны в Афганистане и Ираке и воспринимался многими вмире как человек, способный выстроить более гуманную, конструктивную внешнююполитику, строящуюся не на военно-силовых методах разрешения конфликтныхситуаций, а на умном подходе, делающем ставку на поиск компромиссов.Вместе с тем за два президентских срока Обаме удалось нетолько рассориться со всеми союзниками, но и практически возродить холоднуювойну с Россией и Китаем. Если войны в Ираке и Афганистане администрация Обамы можетсписать на Джорджа Буша, то полыхающий хаос в Ливии, Сирии, Йемене, потокибеженцев, наводнивших Европу, и тотальный разгул международного терроризма – этоуже "заслуги" самого Обамы. Не оправдались и его экономические посулы. Госдолг США завосемь лет правления первого темнокожего президента вырос в два раза. Вместообещанного взаимовыгодного товарооборота с Европой Барак Обама смог предложитьтолько кабальное для Европы Соглашение о трансатлантическом торгово-экономическомпартнерстве, которое вызвало многотысячные протестные выступления по всему Евросоюзу.Время президентства Обамы также запомнилось европейцаммногочисленными скандалами, связанными с тотальной слежкой АНБ. Однако"всевидящее" око "большого брата", как выяснилось, помогало следить только заевропейскими чиновниками и законопослушными гражданами и не замечалоактивности исламских террористов.

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