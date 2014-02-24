В болоте под Новгородом нашли обломки советского штурмовика
23 января 2017, понедельник, 21:14 – ИА СОЧИ-24
В болоте под Новгородом нашли обломки советского штурмовика
Поисковые отряды "Память" и "Новгородец" нашли в болоте у деревне Новое Веретье в Шимкинском районе Новгородской области место падения штурмовика Ил-2, передает Flashnord. Основная часть самолета была вывезена и, как полагают специалисты, сдана на металлолом. Однако поисковикам удалось отыскать бронелист воздушной машины с хорошо читаемым номером 732, а также черепные фрагменты останков погибшего летчика. Кроме того, на месте были обнаружены некоторые личные вещи пилота – части офицерского ремня, подошвы и ботинок. Благодаря помощи поискового отряда "Сокол" удалось выяснить, что самолет был приписан к 703-му штурмовому авиационному полку, а 18 февраля 1944 года был сбит немецкими истребителями в районе озера Косовское. При исполнении задания погиб уроженец Пензы младший лейтенант Урусов Георгий Иванович 1920 года рождения.
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Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает...»