В Брюсселе к зданию Турецкой федерации подбросили бомбу
23 декабря 2016, пятница, 21:15 – ИА СОЧИ-24
В Брюсселе к зданию Турецкой федерации подбросили бомбу
Брюссельские полицейские обнаружили недалеко от здания Турецкой федерации Бельгии самодельное взрывное устройство. О происшествии сообщили официальный представитель прокуратуры города Дени Гэман.Бомба была обезврежена саперами, передает НСН. По факту происшествия проводится проверка.
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Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов...»