В центре Москвы посетитель супермаркета избил охранника
17 января 2017, вторник, 17:14 – ИА СОЧИ-24
В центре Москвы посетитель супермаркета избил охранника
В центре Москвы, в Тверском районе, произошло нападение на охранника супермаркета. Его избил один из посетителей сетевого магазина."Для проверки на место происшествия выехал наряд полиции", – сообщает источник агентства городских новостей "Москва" в правоохранительных органах. Обстоятельства нападения устанавливаются.
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Российское законодательство – и, в частности, закон Димы Яковлева – вне компетенции Европейского суда по правам человека. Вердикт ЕСПЧ о признании нелегитимным запрета на усыновление детей из России иностранцами Москва намерена игнорировать...»