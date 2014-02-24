В центре Москвы произошел пожар

В административном здании в центре Москвы днем 10 января вспыхнул пожар. В щитовой загорелись провода и электрооборудование – огнем была охвачена площадь в десять квадратных метров.Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. При тушении пожара из здания были эвакуированы 30 человек, сообщает агентство городских новостей "Москва". Информации о пострадавших нет.
Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»
Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»