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В центре Москвы произошла массовая драка

26 января 2017, четверг, 09:58 – ИА СОЧИ-24

В центре Москвы произошла массовая драка
В центре Москвы произошла массовая драка

В ночь на 26 января у дома 8А на Страстном бульваре в центре Москвы произошла массовая драка, передает РИА Новости. По данным портала Life.ru, пять человек были доставлены в ближайшую больницу. По факту случившегося проводится проверка. Причина конфликта пока не известна.

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Источник: Дни.ру

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сегодня, 11:44
В Подмосковье студент умер в такси

В ночь на 26 января в Павловском Посаде умер 17-летний студент, сообщает Life.ru..»

сегодня, 11:31
Товары IKEA подешевеют на 40% для россиян

IKEA объявит о существенном снижении цен на продукцию в четверг, 26 января. Около 20% товаров шведского ритейлера подешевеют в среднем на 15-20%...»

сегодня, 11:31
Запад восхищен новым талантом Путина

Западные СМИ проявляют большой интерес к личности российского президента. На этот раз восхищение американских журналистов вызвало исполнение Владимиром Путиным песни "Четырнадцать минут до старта"...»

сегодня, 11:30
В Москве автобус вылетел на тротуар

Утром 25 января на северо-востоке Москвы возле метро "Медведково" пассажирский автобус занесло во время поворота – он вылетел с проезжей части на тротуар, сообщает Life.ru..»

сегодня, 11:16
Офицер Росгвардии умер от выстрела в голову на базе ОМОНа

При заступлении на дежурство старший лейтенант Росгвардии получил на базе ОМОНа в столичном районе Строгино табельный пистолет Макарова..»

сегодня, 11:14
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сегодня, 10:58
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