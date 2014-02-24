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В центре Москвы пятеро мужчин изнасиловали двух уборщиц

22 февраля 2017, среда, 09:45 – ИА СОЧИ-24


В одной из квартир в Пресненском районе столицы группа
мужчин изнасиловала двух девушек. О преступлении стало известно после того, как
москвич попросил правоохранителей проверить его квартиру, в которой идет
ремонт. Ранее мужчине пожаловались соседи, заявив о сильном шуме, передает
Life.ru.Прибыв на место, сотрудники полиции нашли в квартире пятерых
мужчин и двух девушек. Выяснилось, что пострадавшие пришли по объявлению, чтобы
сделать уборку. Однако мужчины, один из которых делал ремонт, силой напоили уборщиц,
а затем изнасиловали.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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