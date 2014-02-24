В центре Москвы пятеро мужчин изнасиловали двух уборщиц
22 февраля 2017, среда, 09:45 – ИА СОЧИ-24
В одной из квартир в Пресненском районе столицы группа мужчин изнасиловала двух девушек. О преступлении стало известно после того, как москвич попросил правоохранителей проверить его квартиру, в которой идет ремонт. Ранее мужчине пожаловались соседи, заявив о сильном шуме, передает Life.ru.Прибыв на место, сотрудники полиции нашли в квартире пятерых мужчин и двух девушек. Выяснилось, что пострадавшие пришли по объявлению, чтобы сделать уборку. Однако мужчины, один из которых делал ремонт, силой напоили уборщиц, а затем изнасиловали.
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