В Чечне ликвидированы несколько боевиков
11 января 2017, среда, 21:13 – ИА СОЧИ-24
В Чечне ликвидированы несколько боевиков
Правоохранители проводят спецоперацию в Курчалоевском районе Чечни. По предварительным данным, в ходе перестрелки были ликвидированы несколько боевиков.Террористы организовали сопротивление при задержании и попытались скрыться, в результате чего и были убиты, передает Life.ru. Подробности происшествия уточняются.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
вчера, 21:44
Путин развеселил прокуроров (видео)
Президент России Владимир Путин, выступая на торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры, рассмешил сидящих в зале. Он дал шутливое напутствие сотрудникам ведомства...»
вчера, 21:15
Трамп назвал наследников бизнес-империи
Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей пресс-конференции рассказал, кто станет наследниками его бизнес-империи. Он заявил, что бизнесом будут управлять его сыновья...»
вчера, 20:43
Захарова ответила на умопомрачительную ересь Запада
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь"...»
вчера, 20:14
Трамп поверил в выдумки о российских хакерах
Избранный президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами выразил свое мнение относительно хакерских атак на Вашингтон. По его словам, за нападениями практически наверняка стоит Кремль...»
вчера, 21:44
Путин развеселил прокуроров (видео)
Президент России Владимир Путин, выступая на торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры, рассмешил сидящих в зале. Он дал шутливое напутствие сотрудникам ведомства...»
вчера, 21:15
Трамп назвал наследников бизнес-империи
Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей пресс-конференции рассказал, кто станет наследниками его бизнес-империи. Он заявил, что бизнесом будут управлять его сыновья...»
вчера, 20:43
Захарова ответила на умопомрачительную ересь Запада
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь"...»
вчера, 20:14
Трамп поверил в выдумки о российских хакерах
Избранный президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами выразил свое мнение относительно хакерских атак на Вашингтон. По его словам, за нападениями практически наверняка стоит Кремль...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
комментариев - 1, 16-6-2014
Депутаты предложили вернуть имперский флаг
комментариев - 10, 28-4-2014
Названы недобросовестные застройщики Краснодарского края
комментариев - 1, 28-4-2014
Киев выдвинул ультиматум Донецку
комментариев - 2, 13-4-2014
Водозабор на реке Бешенка готов на 70 процентов
комментариев - 1, 29-3-2014
Рейтинг Обамы упал до рекордного минимума
комментариев - 1, 29-3-2014
Толоконникова защищает зеков ради пиара
комментариев - 1, 29-3-2014
Под санкции США попали Сечин и Козак
комментариев - 1, 28-3-2014
В Грузии вербуют наемников для Украины
комментариев - 1, 27-3-2014
Украина перекрыла подачу воды в Крым
комментариев - 1, 25-3-2014
Десятки тысяч армян вернутся в Крым
комментариев - 1, 20-3-2014
Украина сохраняет русский язык
комментариев - 1, 24-2-2014
Саакашвили допросят по десяти делам
комментариев - 1, 24-2-2014
Ким Чен Ын показал младшую сестру
РЕКЛАМА