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В чем главная задача историка
15 марта 2017, среда, 18:46 – ИА СОЧИ-24
Есть профессии, результаты деятельности которых, да и сама
деятельность, имеют особое значение и для отдельных людей, и для всего
общества. И эта деятельность настолько важна, что требует особых
профессиональных и нравственных качеств людей в этих профессиях. Например,
можно вспомнить врачей и клятву Гиппократа или военных, принимающих присягу.
Такие ритуалы и публичные обязательства человека в связи со своей деятельностью
призваны добиться как осознания человеком его миссии в обществе, так и сделать
ясными нравственные обязательства человека в его работе.
О принципах профессиональной деятельности историка и его
ответственности за результаты воздействия исторического знания на общество шла
речь на первом круглом столе, который прошел в историческом парке "Россия –
моя история" на ВДНХ. В числе приглашенных участников – историки,
философы, социологи, политологи, представители органов государственной власти и
общественных организаций. Участники
беседы пытались ответить на непростые вопросы – может ли истина в истории быть
безнравственной и в чем заключается нравственность или безнравственность
исторического знания?
События новейшей истории показали, что исторические знания и
идеи могут иметь как созидательные, так и разрушительные последствия для
человека и общества. Последствия воздействия на общество не менее масштабные,
чем оружия, основанного на физических принципах разрушения. "Цветные
революции" последнего времени – это только один из примеров такого
разрушительного воздействия на человеческое общество.
Второй круглый стол на тему "Советский Союз: вехи истории. К
95-летию образования СССР" пройдет 17 марта. Его проведет Московский
педагогический университет совместно с Ассоциацией исследователей советского
общества и новейшей истории России. Участники обсудят рост исследовательского
интереса к истории Советского Союза, изучение истории СССР на постсоветском
пространстве, популяризацию героических страниц советской истории.
Источник:
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