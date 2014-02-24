В чем главная задача историка

15 марта 2017, среда, 18:46 – ИА СОЧИ-24



В чем главная задача историка

На площадке исторического парка на ВДНХ стартовала серия мероприятий, проводимых в рамках договоренностей о сотрудничестве между проектом "Россия – Моя история" и Московским педагогическим университетом. Философы, социологи и политологи обсуждают принципы профессиональной ответственности историка.Есть профессии, результаты деятельности которых, да и самадеятельность, имеют особое значение и для отдельных людей, и для всегообщества. И эта деятельность настолько важна, что требует особыхпрофессиональных и нравственных качеств людей в этих профессиях. Например,можно вспомнить врачей и клятву Гиппократа или военных, принимающих присягу.Такие ритуалы и публичные обязательства человека в связи со своей деятельностьюпризваны добиться как осознания человеком его миссии в обществе, так и сделатьясными нравственные обязательства человека в его работе.О принципах профессиональной деятельности историка и егоответственности за результаты воздействия исторического знания на общество шларечь на первом круглом столе, который прошел в историческом парке "Россия –моя история" на ВДНХ. В числе приглашенных участников – историки,философы, социологи, политологи, представители органов государственной власти иобщественных организаций. Участникибеседы пытались ответить на непростые вопросы – может ли истина в истории бытьбезнравственной и в чем заключается нравственность или безнравственностьисторического знания?События новейшей истории показали, что исторические знания иидеи могут иметь как созидательные, так и разрушительные последствия длячеловека и общества. Последствия воздействия на общество не менее масштабные,чем оружия, основанного на физических принципах разрушения. "Цветныереволюции" последнего времени – это только один из примеров такогоразрушительного воздействия на человеческое общество.Второй круглый стол на тему "Советский Союз: вехи истории. К95-летию образования СССР" пройдет 17 марта. Его проведет Московскийпедагогический университет совместно с Ассоциацией исследователей советскогообщества и новейшей истории России. Участники обсудят рост исследовательскогоинтереса к истории Советского Союза, изучение истории СССР на постсоветскомпространстве, популяризацию героических страниц советской истории.

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