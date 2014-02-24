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В чем сошлись Путин и Трамп

30 января 2017, понедельник, 14:15 – ИА СОЧИ-24

В чем сошлись Путин и Трамп
В чем сошлись Путин и Трамп
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности телефонного разговора Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. По его словам, политики не совершили никаких "сделок", но сошлись в понимании решения украинского кризиса.
Американское правительство заинтересовано в том, чтобы украинский кризис не стал застарелым, заявил Дмитрий Песков. "Необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы", – подчеркнул он.Пресс-секретарь главы государства отметил, что позиция Кремля по урегулированию украинского кризиса остается неизменной. По его словам, нужна "реализация минских договоренностей со стороны Киева без какого-либо двойного или тройного трактования этих договоренностей"."Именно это может стать залогом успеха", – цитирует Пескова РИА Новости. По этому пункту есть "существенное провисание, что не способствует решению проблемы", добавил он. Представитель российского лидера сообщил, что была затронута и тема сирийского конфликта. Этот вопрос фигурировал в беседе политиков, однако детали пресс-секретарь не уточнил. В ходе телефонного разговора
Владимир Путин и Дональд Трамп не заключили никаких соглашений. "Сейчас говорить о том, кто умеет совершать сделки, кто не умеет, вряд ли целесообразно. Главное – наверное, то, что мы увидели готовность решать сложные вопросы путем разговора, путем диалога", – сказал пресс-секретарь российского лидера. Он заверил, что главы государств увидятся в ближайшее время. "Помощники займутся, не откладывая в долгий ящик, проработкой этого вопроса, с тем чтобы сформулировать предложения президентам", – уточнил Песков. На вопрос, состоится ли встреча до саммита G20, запланированного на 7-8 июля 2017 года, пресс-секретарь ответил: "По всей видимости, да".Напомним, что Путин и Трамп пообщались по телефону в субботу, 28 января. По словам Пескова, в ходе этого диалога о санкциях речь не шла.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 20:30
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»

вчера, 20:13
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео

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