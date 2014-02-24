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В Черном море нашли 60-метровый обломок Ту-154

28 декабря 2016, среда, 08:30 – ИА СОЧИ-24

В Черном море нашли 60-метровый обломок Ту-154
В Черном море нашли 60-метровый обломок Ту-154

На расстоянии четырех с половиной километров от берега на глубине 20 метров в Черном море было обнаружено скопление крупных обломков самолета Ту-154 Минобороны России, который потерпел в этом районе крушение 25 декабря, передает РИА Новости. Размеры одного составляют два на три метра, еще один имеет около пяти метров в длину, длина третьего составляет свыше 60 метров.Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Воздушное судно держало курс на город Латакия в Сирии. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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США заминирует Европу от танковых прорывов

Американские военные возвращают на службу оружие времен холодной войны – систему дистанционного минирования "Вулкан". Как ожидается, главным образом она будет стоять на вооружении в тех частях, которые находятся в Европе...»

сегодня, 09:58
Обама придумал новый повод для санкций

Действующий глава США Барак Обама перед окончанием своего президентского срока может принять новый пакет санкций против России в связи с якобы вмешательством в избирательную систему Соединенных Штатов. Его администрация уже подготавливает соответствующие документы...»

сегодня, 09:28
Грузовик попал в смертельное ДТП в Москве

Утром 28 декабря в поселке Киевский на 63-м километре Киевского шоссе в Троицком административном округе Новой Москвы лоб в лоб столкнулись грузовик и легковой автомобиль, передает "360"..»

сегодня, 09:14
В Уругвае задержали двух россиян

В Уругвае по подозрению в мошенничестве в казино задержаны двое граждан России, передает "Газета.ру"..»

сегодня, 09:14
Что означают последние слова пилотов Ту-154

Специалисты расшифровали запись с речевого бортового самописца лайнера Ту-154, рухнувшего в Черном море. Незадолго до гибели пилоты обсуждали закрылки самолета. Это может говорить как о технической неисправности самолета, так и об ошибках пилотирования...»

сегодня, 09:01
Юный москвич задушил младшего брата

В квартире на Ломоносовском проспекте в Москве найдено тело десятилетнего школьника с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве разыскивается его старший брат...»

сегодня, 08:44
В США разбился самолет

В горах национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс штата Теннесси потерпел крушение легкомоторный самолет, передает "Газета.ру"..»
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