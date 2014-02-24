В Черном море нашли 60-метровый обломок Ту-154

На расстоянии четырех с половиной километров от берега на глубине 20 метров в Черном море было обнаружено скопление крупных обломков самолета Ту-154 Минобороны России, который потерпел в этом районе крушение 25 декабря, передает РИА Новости. Размеры одного составляют два на три метра, еще один имеет около пяти метров в длину, длина третьего составляет свыше 60 метров.Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Воздушное судно держало курс на город Латакия в Сирии. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.
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Американские военные возвращают на службу оружие времен холодной войны – систему дистанционного минирования "Вулкан". Как ожидается, главным образом она будет стоять на вооружении в тех частях, которые находятся в Европе...»
Действующий глава США Барак Обама перед окончанием своего президентского срока может принять новый пакет санкций против России в связи с якобы вмешательством в избирательную систему Соединенных Штатов. Его администрация уже подготавливает соответствующие документы...»
Специалисты расшифровали запись с речевого бортового самописца лайнера Ту-154, рухнувшего в Черном море. Незадолго до гибели пилоты обсуждали закрылки самолета. Это может говорить как о технической неисправности самолета, так и об ошибках пилотирования...»