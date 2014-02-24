В Черном море нашли закрылки упавшего Ту-154

Водолазы, работающие в районе крушения Ту-154 Минобороны, обнаружили новые фрагменты разбившегося самолета. Члены поисково-спасательной группы готовятся поднять с морского дна закрылки.Источник Life.ru в экстренных службах сообщил, что найдены два закрылка самолета. Как писали Dni.Ru, последние слова экипажа рухнувшего Ту-154 были непосредственно связаны с этими частями воздушного судна.
Катастрофа самолета Минобороны России под Сочи могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности. Также есть мнение, что причиной трагедии могли стать ложные показания высоты и скорости на приборах...»
Катастрофа самолета Минобороны России под Сочи могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности. Также есть мнение, что причиной трагедии могли стать ложные показания высоты и скорости на приборах...»