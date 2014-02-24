В Черном море нашли запасной трап разбившегося Ту-154
26 декабря 2016, понедельник, 12:30 – ИА СОЧИ-24
В Черном море нашли запасной трап разбившегося Ту-154
В акватории Черного моря найден запасной трап рухнувшего самолета Ту-154. В районе ЧП круглосуточно работает группа спасателей, в том числе 39 кораблей, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов. Как сообщает Life.ru, также были обнаружены пять иллюминаторов, фрагмент обшивки, кислородные баллоны, детали сидений и одно колесо шасси.
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Многие люди в течение своей жизни сталкиваются с волшебным мистическим переживанием, когда, встречая незнакомого человека, чувствуют к нему магнетическое притяжение. "Он читает мои мысли", "мы родственные души", "кажется, я знаю его всю жизнь", "мы почувствовали все без слов" – такими фразами мы обычно описываем любовь с первого взгляда...»
В Сети продолжаются обсуждения природы загадочной вспышки, которую засняли камеры наружного наблюдения в районе крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Внимательно изучают кадры и специалисты...»