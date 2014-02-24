В честь убитого в Турции посла назовут улицу в Москве
31 января 2017, вторник, 11:13 – ИА СОЧИ-24
В честь убитого в Турции посла назовут улицу в Москве
На карте Москвы в 2017 году появятся имена полководцев Великой Отечественной войны – маршала Бориса Шапошникова и генерала Леонида Сандалова, офтальмолога Святослава Федорова, а также дипломата Андрея Карлова, убитого в Турции. Названия будут присвоены проектируемым проездам в Северном и Западном административных округах. Новые топонимы были одобрены межведомственной комиссией по наименованию под председательством заместителя градоначальника Леонида Печатникова, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
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Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»
В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»