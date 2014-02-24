В Дагестане бандиты застрелили двух полицейских

Группа неизвестных обстреляла наряд полиции на трассе Махачкала – Каспийск в ночь на воскресенье, 25 декабря. "Неизвестные лица обстреляли наряд полиции, который нес службу на трассе Махачкала – Каспийск. Вооруженный инцидент произошел примерно в 01:20 мск, бандиты обстреляли наряд, а затем скрылись. Проводятся мероприятия по поиску и установлению личностей бандитов, на месте работает оперативно следственная группа", – рассказал РИА Новости представитель регионального МВД.Позднее стало известно, что два пострадавших сотрудника полиции скончались. Один из них погиб на месте, другой – после госпитализации. Поиски преступников продолжаются.
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Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»
На данный момент рассматриваются несколько возможных причин крушения российского самолета над Черным морем. Среди них них значатся техническая неисправность, ошибка пилотов, а также террористический акт...»
Авторитетные западные издания не стали выносить на первые полосы новости о крушении Ту-154. Ряд газет предпочли отреагировать на трагедию коротенькой новостью, однако были и те, кто уделил немало внимания катастрофе над Черным морем...»
Бортовые самописцы потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Ту-154 не были оборудованы радиомаяками, их будут искать с помощью радиолокаторов. При этом, как сообщил источник в силовых структурах, большинство тел погибших могут находиться внутри фюзеляжа воздушного судна...»
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал гибель известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей...»
Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»
Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»