В Дагестане обстреляли полицейских



Ту-154 потерпел катастрофу во время маневра сегодня, 16:00 Самолет Ту-154 Минобороны России, потерпевший катастрофу близ Сочи 25 декабря, упал в Черное море во время маневра вправо на скорости более 500 километров в час..»

Россиянка расплатилась с долгами ради свадьбы с итальянцем сегодня, 15:00 Жительница поселка Мурмаши Мурманской области задолжала банку более 100 тысяч рублей..»

Что будет с пенсиями россиян в 2017 году сегодня, 14:44 В 2017 году пенсионную систему России ждет ряд серьезных нововведений, которые затронут не только нынешних, но и будущих пенсионеров, а также работодателей. Так, например, размер социальных выплат будет увеличен c учетом инфляции...»

Как приумножить капитал в интернете сегодня, 14:31 Глобальная Сеть на сегодняшний день генерирует виртуальные финансы, вполне сопоставимые (а то и большие) по объему с обращением денег в реальном мире. Ежедневно через счета в интернете проходят суммы с десятью нулями. Какие же финансовые инструменты для приумножения капиталов предлагает виртуальный мир?..»



Как с умом использовать электронные деньги сегодня, 14:30 В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально...»

Захарова предложила пересчитать бежавших с Украины евреев сегодня, 14:30 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила подсчитать, сколько евреев переехали с Украины в Израиль за минувшие три года. Эту мысль она озвучила на фоне заявления Министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который предложил евреям эмигрировать из Франции...»

Прокуратура займется вахтовиками-живодерами сегодня, 14:29 Прокуратура республики Саха (Якутия) проверит сообщения о жестокой расправе, учиненной вахтовиками на двух грузовиках, над медведем, передает сетевое издание m24.ru..»

Поножовщина подписчиков паблика "ВКонтакте" попала на видео сегодня, 13:59 Подписчики паблика "Вписки Москвы" социальной сети "ВКонтакте" устроили поножовщину на "сходке" в ресторане. Конфликт разгорелся между членами компании и сотрудниками заведения...»