В Дагестане обстреляли полицейских

Камеры наружного наблюдения засняли атаку бандитов на КПП на въезде в город Кизилюрт в Дагестане. На кадрах видно, как патрулирующие территорию полицейские бросаются в укрытие под огнем противника. "На месте обнаружены гильзы калибра 7,62. Мы уже установили личности нападавших. Это Абас Хубаев, Эльдар Акамов, Шамиль Билалов. Это члены ДТГ "Кизилюртовская", – цитирует Life.ru представителя правоохранительных органов региона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В 2017 году пенсионную систему России ждет ряд серьезных нововведений, которые затронут не только нынешних, но и будущих пенсионеров, а также работодателей. Так, например, размер социальных выплат будет увеличен c учетом инфляции...»
Глобальная Сеть на сегодняшний день генерирует виртуальные финансы, вполне сопоставимые (а то и большие) по объему с обращением денег в реальном мире. Ежедневно через счета в интернете проходят суммы с десятью нулями. Какие же финансовые инструменты для приумножения капиталов предлагает виртуальный мир?..»
В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально...»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила подсчитать, сколько евреев переехали с Украины в Израиль за минувшие три года. Эту мысль она озвучила на фоне заявления Министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который предложил евреям эмигрировать из Франции...»
В 2017 году пенсионную систему России ждет ряд серьезных нововведений, которые затронут не только нынешних, но и будущих пенсионеров, а также работодателей. Так, например, размер социальных выплат будет увеличен c учетом инфляции...»
Глобальная Сеть на сегодняшний день генерирует виртуальные финансы, вполне сопоставимые (а то и большие) по объему с обращением денег в реальном мире. Ежедневно через счета в интернете проходят суммы с десятью нулями. Какие же финансовые инструменты для приумножения капиталов предлагает виртуальный мир?..»
В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально...»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила подсчитать, сколько евреев переехали с Украины в Израиль за минувшие три года. Эту мысль она озвучила на фоне заявления Министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который предложил евреям эмигрировать из Франции...»