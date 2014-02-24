В Давосе открылся Всемирный экономический форум

В Давосе стартовал 47-й Всемирный экономический форум. Открыл мероприятие председатель КНР Си Цзиньпин, пишет "Газета.Ру". Форум, который продлится с 17 по 20 января, получил название "Чуткое и ответственное руководство". Ожидается, что в мероприятии примут участие около трех тысяч представителей власти, бизнеса и международных организаций.
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Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк обрушился с резкой критикой на главу "Национального фронта", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Гнев экс-главы украинского кабмина вызвали заявления политика по Крыму...»
Президент России Владимир Путин раскритиковал заказчиков появившегося в иностранных СМИ компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Миллиардера обвиняли в том, что во время визита в Москву в 2013 году он якобы пользовался услугами проституток...»
Российское законодательство – и, в частности, закон Димы Яковлева – вне компетенции Европейского суда по правам человека. Вердикт ЕСПЧ о признании нелегитимным запрета на усыновление детей из России иностранцами Москва намерена игнорировать...»