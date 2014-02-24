В ДНР украинские диверсанты подорвались на мине

Украинские военные перешли в наступление в Донецкой народной республике. Диверсионная группа численностью в десять человек предприняла попытку прорыва позиций ополченцев.В результате военные подорвались на мине, передает РИА Новости. По предварительным данным, погибли три человека.
Известный журналист Алексей Венедиктов прокомментировал на своей страничке в Twitter реакцию Минобороны на карикатуры Charlie Hebdo. Неуместную шутку главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" раскритиковали его же подписчики...»
Специалист в области смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook необычное видео. В ролике запечатлен министр иностранных дел России Сергей Лавров: спортсмен склеил куски его выступлений таким образом, чтобы получился полноценный рассказ об итогах года...»
Известный журналист Алексей Венедиктов прокомментировал на своей страничке в Twitter реакцию Минобороны на карикатуры Charlie Hebdo. Неуместную шутку главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" раскритиковали его же подписчики...»
Специалист в области смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook необычное видео. В ролике запечатлен министр иностранных дел России Сергей Лавров: спортсмен склеил куски его выступлений таким образом, чтобы получился полноценный рассказ об итогах года...»