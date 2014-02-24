В доме на севере Москвы загорелась квартира

В одной из квартир на шестом этаже жилого дома по Ленинградскому шоссе на севере Москвы начался пожар, передает Life.ru. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов и спасательные службы. Очевидцы засняли происходящее на видео.
Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США...»
Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США...»